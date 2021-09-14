Дополнительные 158,2 млн рублей направят на выплаты медикам Новосибирской области

Василий Попов
 
Дополнительные выплаты врачам Новосибирской области из-за коронавируса
Фото Михаила Перикова

Новосибирской области дополнительно выделят 158, 2 млн рублей из федерального бюджета на выплаты медикам, которые участвуют в проведении вакцинации населения от COVID-19 и работают в «красной зоне», сообщает пресс-служба регионального правительства.

Решение о выделении дополнительных средств на доплаты медицинским работникам Новосибирской области приняла комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде.

«Дополнительно выделено 158,2 млн рублей на доплаты медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и оплату отпусков и выплату компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам из «красной зоны». Итого на данное направление выделено 196,4 млн рублей. Это поддержка тем, кто на передовой, борется за наше здоровье», —  отметил первый заместитель председателя Госдумы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков.

Напомним, в начале сентября стало известно, что новосибирские власти готовят постановление, согласно которому медикам будут доплачивать по 200 рублей за каждого вакцинированного от коронавируса гражданина.

По последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Новосибирской области первым компонентом  вакцины от COVID-19 привились 703 913 жителей региона, завершили курс вакцинации 649 918 человек. При этом для формирования коллективного иммунитета к заболеванию в Новосибирской области необходимо привить свыше 1, 317 млн человек.

В регионе продолжается прививочная кампания. В области развернуто 95 пунктов вакцинации от коронавируса во всех взрослых поликлиниках, 97 мобильных прививочных бригад,  23 мобильных пункта на территории Новосибирска и 10 — в Новосибирской области. Среди них также есть пункт вакцинации трудовых коллективов.  Для удобства жителей Новосибирской области действует интерактивная карта пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции.

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