Дополнительные 158,2 млн рублей направят на выплаты медикам Новосибирской области

Новосибирской области дополнительно выделят 158, 2 млн рублей из федерального бюджета на выплаты медикам, которые участвуют в проведении вакцинации населения от COVID-19 и работают в «красной зоне», сообщает пресс-служба регионального правительства.

Решение о выделении дополнительных средств на доплаты медицинским работникам Новосибирской области приняла комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде.

«Дополнительно выделено 158,2 млн рублей на доплаты медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и оплату отпусков и выплату компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам из «красной зоны». Итого на данное направление выделено 196,4 млн рублей. Это поддержка тем, кто на передовой, борется за наше здоровье», — отметил первый заместитель председателя Госдумы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков.

Напомним, в начале сентября стало известно, что новосибирские власти готовят постановление, согласно которому медикам будут доплачивать по 200 рублей за каждого вакцинированного от коронавируса гражданина.

По последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Новосибирской области первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 703 913 жителей региона, завершили курс вакцинации 649 918 человек. При этом для формирования коллективного иммунитета к заболеванию в Новосибирской области необходимо привить свыше 1, 317 млн человек.

В регионе продолжается прививочная кампания. В области развернуто 95 пунктов вакцинации от коронавируса во всех взрослых поликлиниках, 97 мобильных прививочных бригад, 23 мобильных пункта на территории Новосибирска и 10 — в Новосибирской области. Среди них также есть пункт вакцинации трудовых коллективов. Для удобства жителей Новосибирской области действует интерактивная карта пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции.