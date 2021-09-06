Новосибирским врачам готовят премии за каждого вакцинированного

Власти Новосибирской области готовят постановление, согласно которому медикам будут доплачивать по 200 рублей за каждого вакцинированного гражданина.

Проект постановления правительства региона о выплатах стимулирующего характера медработникам опубликован на официальном портале электронной демократии Новосибирской области. Как следует из документа, в период с 27 августа по 31 декабря медикам планируется выдавать премии за вакцинацию из расчета по 200 рублей за каждого привитого от COVID-19 гражданина. Средства на это пойдут в виде межбюджетных трансфертов из федеральной казны и бюджета Новосибирской области.

Документ предусматривает создание перечня медицинских организаций, осуществляющих выплаты стимулирующего характера на территории Новосибирской области в 2021 году и должностей медицинских работников, непосредственно участвующих в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции. Напомним, в конце августа правительство РФ выделило более 7,8 млрд рублей на стимулирующие выплаты и компенсации неиспользованных отпусков медицинским работникам, участвующим в вакцинации от коронавируса. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В минувшее воскресенье в Новосибирскую область поступила очередная партия вакцины от коронавируса, более 2,3 тыс. доз «КовиВака». Об этом на оперативном совещании 6 сентября сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов. Напомним, по последним данным, в Новосибирской области завершили курс вакцинации 602 987 человек, однократно привито 674 849 жителей региона. Для формирования коллективного иммунитета к заболеванию в регионе необходимо привить свыше 1,3 млн человек.