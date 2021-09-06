Новосибирским врачам готовят премии за каждого вакцинированного

Александр Корнев
 
Миниатюра для: Новосибирским врачам готовят премии за каждого вакцинированного
Фото Михаила Перикова

Власти Новосибирской области готовят постановление, согласно которому медикам будут доплачивать по 200 рублей за каждого вакцинированного гражданина.

Проект постановления правительства региона о выплатах стимулирующего характера медработникам опубликован на официальном портале электронной демократии Новосибирской области. Как следует из документа, в период с 27 августа по 31 декабря медикам планируется выдавать премии за вакцинацию из расчета по 200 рублей за каждого привитого от COVID-19 гражданина. Средства на это пойдут в виде межбюджетных трансфертов из федеральной казны и бюджета Новосибирской области.

Документ предусматривает создание перечня медицинских организаций, осуществляющих выплаты стимулирующего характера на территории Новосибирской области в 2021 году и должностей медицинских работников, непосредственно участвующих в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции. Напомним, в конце августа правительство РФ выделило более 7,8 млрд рублей на стимулирующие выплаты и компенсации неиспользованных отпусков медицинским работникам, участвующим в вакцинации от коронавируса. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В минувшее воскресенье в Новосибирскую область поступила очередная партия вакцины от коронавируса, более 2,3 тыс. доз «КовиВака». Об этом на оперативном совещании 6 сентября сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов. Напомним, по последним данным, в Новосибирской области завершили курс вакцинации 602 987 человек, однократно привито 674 849 жителей региона. Для формирования коллективного иммунитета к заболеванию в регионе необходимо привить свыше 1,3 млн человек.

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