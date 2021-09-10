Акции и долги новосибирского завода точного машиностроения выставили на торги

В рамах банкротства гендиректора новосибирского завода точного машиностроения (ЗАО «ЗСТМ») Сергея Шаплова выставлены на торги принадлежащие ему акции предприятия и долги завода на сумму более 25 млн рублей.

Сообщение арбитражного управляющего Ольги Ершовой о продаже ценных бумаг и долговых обязательств опубликовано на электронной площадке «Торги России». На продажу выставлены 100 акций ЗАО «ЗСТМ» номинальной стоимостью 35 тыс. рублей каждая. Начальная цена лота – 3,5 млн рублей.

Акции принадлежали находящемуся в процессе банкротства соучредителю и экс-гендиректору завода Сергею Шаплову. По данным сервиса Rusprofile, его доля в уставном капитале ЗАО составляет 0,12%. Остальными соучредителями общества значатся Павел Суворов и Елена Букина.

Также на торги выставлено право требования Сергея Шаплова к ЗАО «ЗСТМ» на сумму около 25,8 млн рублей. Сейчас идет принятие заявок на участие в торгах, оно завершится 12 сентября текущего года.

Напомним, Сергей Шаплов руководил ЗАО «ЗСТМ» и ООО «ЗСТМ «Эмур». В мае прошлого года прокуратура региона передала в суд уголовное дело, возбужденное в отношении Сергея Шаплова. Руководителю завода предъявили обвинение по части первой ст. 199.2 УК РФ (Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное в крупном размере). Преступление расследовано вторым отделом по расследованию особо важных дел регионального СКР. По версии следствия, руководитель «ЗСТМ» знал о существовании с 2017 года задолженности по налогам и сборам, размер которой на конец 2018 года составил свыше 22 млн. рублей.

«Завод Сибирского Технологического Машиностроения» производит оборудовании для автономного отопления и горячего водоснабжения, а также другую продукцию с 1998 года. В рамках госзаказа Новосибирской области на предприятии был создан инновационно -технологический центр внедрения разработок. По данным сервиса Rusprofile, в 2020 году выручка предприятия снизилась на 36 млн рублей и составила около 9 млн рублей.