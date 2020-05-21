Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя ЗАО «Завод Сибирского Технологического Машиностроения» (ЗАО «ЗСТМ»).

Бизнесмен обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное в крупном размере).

Преступление расследовано вторым отделом по расследованию особо важных дел регионального СКР.

По версии следствия, руководитель ЗАО «Завод Сибирского Технологического Машиностроения» (ЗАО «ЗСТМ»), которое занималось производством нагревательных элементов индукционного типа, знал о существовании с 2017 года задолженности по налогам и сборам, размер которой на конец 2018 года составил свыше 22 млн. рублей.

По данным системы Rusprofile, генеральным директором и соучредителем ЗАО «ЗСТМ» является Сергей Шаплов.

В связи с этим налоговой инспекцией приняты меры принудительного взыскания налоговой задолженности, в том числе на расчетные счета организации в банках выставлены инкассовые поручения о бесспорном списании поступающих на средств в счет погашения недоимки по налогам и сборам.

По версии следствия с целью сокрытия денежных средств от списания в пользу налогового органа обвиняемый в январе 2018 года мог осуществлять финансово-хозяйственную деятельность завода через возглавляемую им подконтрольную организацию ООО «ЗСТМ Эмур», на счета которой могла поступать прибыль от реализации произведенной на производственных мощностях ЗАО «ЗСТМ» продукции. Таким способом предприниматель мог скрыть свыше 7 млн. руб., которые, в случае их поступления на счет ЗАО «ЗСТМ» должны были быть списаны на погашение недоимки организации по налогам.

По данным прокуратуры мужчина полностью признал свою вину и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства (без исследования доказательств).

Наиболее строгое наказание, предусмотренное уголовным законом за совершение данного преступления, — лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Уголовное дело рассмотрит по существу Заельцовский районный суд Новосибирска.

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