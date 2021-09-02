Суд не стал привлекать новосибирского экс-губернатора к ответственности по долгам «Сибсельмаша»

Арбитражный суд Новосибирской области вернул компании «УниверсалСтройИнвест» поданное ходатайство о привлечении к субсидиарной ответственности руководства НПО «Сибсельмаш» из-за так и не устраненных ошибок в документе.

Ходатайство ООО «УниверсалСтройИнвест» о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего руководства НПО «Сибсельмаш» было оставлено без рассмотрения до 30 августа в связи с обнаруженными нарушениями требований законодательства при подаче документа. В связи с тем, что компания так и не устранила эти нарушения, ходатайство ей в итоге было возвращено. «Заявителю разъясняется, что возвращение заявления не препятствует повторному обращению с таким же требованием в арбитражный суд», — уточняется в определении арбитража.

Напомним, в числе тех, кого «УниверсалСтройИнвест» требовал привлечь к ответственности по долгам «Сибсельмаша», были экс-управляющие банкротящегося предприятия, а также занимавший в свое время пост гендиректора ФГУП НПО «Сибсельмаш» бывший губернатор Новосибирской области Василий Юрченко.

НПО «Сибсельмаш» было организовано в 2003 году на базе новосибирских предприятий, специализировалось на производстве сельскохозяйственного и горно-шахтного оборудования, выпуске технологических частей артиллерийского выстрела. В соответствии с указом президента РФ, НПО было включено в перечень стратегических предприятий страны. В 2012 году предприятие было признано банкротом, началось конкурсное производство.