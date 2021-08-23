Новосибирского экс-губернатора привлекают к ответственности по долгам «Сибсельмаша»

Компания «УниверсалСтройИнвест» потребовала через арбитраж привлечь к субсидиарной ответственности по долгам банкротящегося НПО «Сибсельмаш» бывших и действующих руководителей предприятия, включая экс-губернатора Новосибирской области Василия Юрченко.

Ходатайство ООО «УниверсалСтройИнвест» о привлечении к субсидиарной ответственности руководства НПО «Сибсельмаш» размещено на сайте арбитражного суда Новосибирской области. «В суд поступило ходатайство ООО «УниверсалСтройИнвест» о привлечении к субсидиарной ответственности Юрченко Василия Алексеевича, Гребенщикова Геннадия Львовича, Лютого Александра Александровича, Полякова Александра Владимировича, Галандина Сергея Анатольевича», — говорится в документе. Василий Юрченко ранее занимал пост гендиректора ФГУП НПО «Сибсельмаш», Александр Поляков был управляющим ОАО НПО «Сибсельмаш» до января 2018 года, когда его сменил на этом посту конкурсный управляющий Сергей Галандин. Бывшим конкурсным управляющим «Сибсельмаша» также является Александр Лютый, Геннадий Гребенщиков – бывший гендиректор.

Данные о компании, подавшей ходатайство, в материалах дела не уточняется. Согласно ЕГРЮЛ, в Новосибирской области зарегистрировано только одно ООО «УниверсалСтройИнвест», оно связано с бывшими руководителями завода «Сибэлектротерм» Петром Чертулиным и Олегом Утираловым. Олег Утиралов также ранее возглавлял «Сибсельмаш».

В связи с тем, что ходатайство было подано с нарушением требований законодательства, оно было оставлено без движения до 30 августа текущего года. НПО «Сибсельмаш» было организовано в 2003 году на базе новосибирских предприятий, специализировалось на производстве сельскохозяйственного и горно-шахтного оборудования, выпуске технологических частей артиллерийского выстрела. В соответствии с указом президента РФ, НПО было включено в перечень стратегических предприятий страны. В 2012 году предприятие было признано банкротом, началось конкурсное производство. Кредиторская задолженность предприятия превышает миллиард рублей.

Напомним, осенью прошлого года Ленинский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор бывшему конкурному управляющему НПО «Сибсельмаш» Александру Полякову. Ему вменяется нарушение по статье «Присвоение и растрата» (ст. 160 УК РФ). По версии следствия, будучи конкурсным управляющим НПО «Сибсельмаш», Поляков похитил вверенные ему 115 запорных задвижек ООО «ЦИК» — они перешли в собственность «Сибсельмаша». Суд оценил ущерб в 4,6 млн руб. В связи с примирением сторон дело в итоге было прекращено, а обвиняемому назначено наказание в виде условного срока.