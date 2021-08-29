На новосибирский строительный рынок заходит крупный федеральный девелопер

Входящая в АФК «Система» Владимира Евтушенкова ГК «Эталон», ранее заявлявшая о предстоящей экспансии в сибирские регионы, зарегистрировала свое предприятие в Новосибирске.

Данные о регистрации ООО «Специализированный застройщик «Эталон-Новосибирск» внесены в ЕГРЮЛ, компания зарегистрирована в Кольцово. Учредителем застройщика выступает московская компания «Эталон-Регионы», находящаяся под контролем ГК «Эталон». Управляющей компанией новосибирского предприятия указано АО «ГК «Эталон», которой руководит президент группы компаний «Эталон» Геннадий Щербина. Более детальную информацию о планах застройщика по освоению новосибирского рынка «Континенту Сибирь» выяснить не удалось, в пресс-службе ГК «Эталон» на запрос редакции пока не ответили.

В феврале прошлого года в кулуарах Московской биржи председатель совета директоров группы «Эталон» Сергей Егоров сообщил журналистам о том, что девелопер рассматривает возможность выхода на рынок недвижимости в Омске и Новосибирске. Представители «Эталона» уже посещали Новосибирск и, по словам Сергея Егорова, «просчитывали конкретные площадки».

Напомним, в июне текущего года ГК «Эталон» зашла на строительный рынок Омска, объединившись с компанией-застройщиком «Брусника». В этом регионе компании планируют построить 1,3 млн кв. м жилья, передав 5% недвижимости под расселение детей сирот, переселенцев из аварийного фонда и обманутых дольщиков. Омск стал для ГК третьим регионом присутствия после Санкт-Петербурга и Москвы.

Группа «Эталон» была основана в 1987 году, является одной из крупнейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России. Группа фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса, с момента создания ввела в эксплуатацию 7,5 млн кв. м. Выручка компании в 2020 году составила 78,7 млрд рублей, EBITDA – 12,6 млрд рублей. Крупнейшим акционером группы «Эталон» является АФК «Система» Владимира Евтушенкова.