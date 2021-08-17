Брусника выиграла суд о защите деловой репутации у новосибирских общественных активистов

Строительная компания Брусника выиграла суд в первой инстанции у общественных активистов Галины Ныровой и Валерия Котельникова, которые, как установил суд, распространили недостоверные сведения о проекте Брусники в Краснообске.

Арбитражный суд Новосибирской области 17 августа частично удовлетворил иск Брусники к Галине Ныровой и Валерию Котельникову. Суд признал недостоверными сведения о том, что производственное здание, которое компания возвела для обеспечения строительства своего жилого района «Пшеница», носит капитальный характер. А также недостоверными были признаны сведения, распространенные активистами, о том, что это здание возведено без законных оснований, необходимой документации и экспертизы. Также суд обязал Валерия Котельникова опубликовать опровержение ранее размещенной информации в течение 5 дней с момента вступления решения в силу.

В материальных требованиях суд Бруснике отказал, взыскав с ответчиков в равных долях госпошлину.

Как прокомментировали «Континенту Сибирь» в Бруснике, компания удовлетворена решением суда. «Материальные требования изначально не были для нас основными. Нам важно было доказать, что мобильный закрытый городок не имеет ничего общего с заводом ЖБИ. Это новая для России модель организации строительства. И потому не удивительно, что вокруг неё возникают вопросы и опасения. Мы продолжим объяснять жителям её особенности. Полагаем, эта работа будет полезна отрасли в целом», – рассказали в Бруснике.

В январе этого года в Арбитражный суд Новосибирской области поступил иск ООО «Брусника. Специализированный застройщик» к общественной активистке из Краснообска Галине Ныровой и социальной сети ВКонтакте. Застройщик посчитал, что действия активистки нанесли ущерб деловой репутации компании в размере одного миллиона рублей. Поводом для иска послужил текст «Индустриализация и заграничная культура настигли, наконец, глухую сибирскую деревню», опубликованный на личной странице Галины Ныровой и в сообществе «Сибирский наблюдатель» ВКонтакте. Владелец «Сибирский наблюдатель» ВКонтакте – Валерий Котельников – также разместил публикацию Ныровой в своей группе.

Как рассказывал «Континент Сибирь», Брусника приступила к строительству нового жилого района «Пшеница» в Краснообске в 2020 году. Для организации строительства компания возвела строительный городок закрытого типа, который локализует порядка 80% пыльных и шумных процессов внутри помещения, а инженеры и строители смогут работать в тепле. Сооружение носит временный характер и будет использоваться только на период строительства. После его окончания мобильный строительный городок будет разобран и перевезён на другую площадку с полной рекультивацией земельного участка. Именно это здание вызвало протесты и вопросы у активистов Краснообска.