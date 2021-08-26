В арбитражный суд Новосибирской области поступил иск о взыскании с ООО «Торговый Холдинг Сибирский Гигант» 22, 717 млн рублей.

25 августа в арбитражный суд Новосибирской области ООО «Востокбурвод» подало два исковых заявления в отношении «Сибирского гиганта». В первом компания требует взыскать с холдинга 22,7 млн рублей, во втором — 1,2 млн рублей. В настоящий момент исковые заявления не приняты к рассмотрению судом, в связи с чем детали не раскрываются.

ООО «Востокбурвод» зарегистрировано в 2016 году, генеральным директором компании является Сергей Реусов. По данным ЕГРЮЛ, в числе учредителей организации — учредитель ООО «Гигант-Спорт» Дарья Кузнецова, председатель регионального исполнительного комитета партии «Гражданская платформа» в Новосибирской области Юлия Горшенина, Марина Потерянская, Наталья Пономарева и совладелец ООО «Гигант Плюс» Николай Гаврилович Манцуров. Соучредителем ООО «Гигант Плюс» также является Александр Манцуров (99,5% доли), который является основателем «Сибирского Гиганта».

По данным Rusprofile, выручка ООО «Востокбурвод» в 2019 году составила 88 млн рублей, в 2020 году — 74 млн рублей.

Напомним, торговый холдинг «Сибирский Гигант» продал права аренды на 32 магазина «Горожанка», «Мегас» и «Гигант». Покупателем выступила томская ГК «Лама». Новые точки под брендами SPAR, «Хороший выбор», «Первоцен» начали открываться в июне текущего года.

В августе мэрия Новосибирска взыскала с «Сибирского Гиганта» 2,9 млн рублей в качестве задолженности по арендной плате по договору аренды земельного участка на Мочищенском шоссе.