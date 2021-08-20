ООО «Тойота Мотор» объявило о поиске официального дилера в Хакасии. Ранее в этом регионе марку представляла ГК «Крепость» Александра Кангуна, покинувшая рынок в 2018 году. С тех пор новый дилер в Хакасии так и не появился.

Согласно информации на сайте Toyota, срок приема анкет от соискателей на позицию официального дилера в Абакане принимаются до 15 сентября 2021 года.

Напомним, что до 2018 года официальным дилером марки в Абакане являлась красноярская ГК «Крепость» Александр Кангуна, которая также представляла этот бренд в родном для себя городе. В апреле 2018 года ГК «Крепость» утратила статус официального дилера Toyota и Lexus по инициативе дистрибьютора этих марок, который объяснял свое решение наличием у дилера проблем с покупателями. В самой «Крепости» на тот момент заверяли, что у группы компаний не было просроченных обязательств ни перед дистрибьютором, ни перед банками-кредиторами, ни перед налоговой службой, ни перед сотрудниками. Также в «Крепости» на тот момент нашли инвестора для продажи бизнеса по Toyota в Абакане, однако этот вариант также не был одобрен дистрибьютором.

По данным «Автостат Инфо», по итогам 2020 года в Хакасии было зарегистрировано 184 новых автомобиля Toyota (-24,6%), что соответствует пятому месту в общем рейтинге марок.

Примечательно, что несмотря на то, что «Крепость» прекратила работу с Toyota в Абакане в 2018 году, с тех пор дистрибьютор не объявлял тендера по региону. Хотя в соседнем Красноярске, где наблюдалась аналогичная ситуация, ООО «Тойота Мотор» быстро восстановила свое присутствие. В конкурсе за право официально представлять марку участвовал крупный игрок местного рынка – красноярский «Медведь Холдинг», а также в том числе федеральные дилеры «Автомир» и «КЛЮЧАВТО». Победа досталась «Медведь Холдингу». Директор по развитию «Автомира» Сергей Вятченков ранее в интервью «Континенту Сибирь» назвал это решение максимально прагматичным и оптимальным.

По мнению участников рынка, тендер по Toyota в Абакане потенциально может заинтересовать многих крупных авторитейлеров – как региональных, так и федеральных, учитывая общий интерес к бренду в Сибири.

Упомянутый «Медведь Холдинг» в настоящее время уже представлен в Хакасии с брендами Volkswagen, Skoda, BMW и поставляет автомобили Toyota в этот регион. Тем временем холдинг «КЛЮЧАВТО» недавно объявил о выходе в Красноярск с покупкой «ББР-Авто», консолидировавшей оставшиеся автодилерские активы в премиум и люкс-сегментах все той же «Крепости». В свою очередь московский «Автомир» и тюменская «Восток Моторс» на сегодня представляют Toyota в Новосибирске, уральский «Автоплюс» — в Омске.

«Континент Сибирь» будет следить за развитием ситуации.

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