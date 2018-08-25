Сложная экономическая ситуация 2009-2010 гг. и 2015-2016 гг. послужила причиной ухода с рынка многих крупных и мелких сибирских автодилеров. Компания «Авто Плюс Омск» не только выстояла в этих условиях, но и использовала открывающиеся возможности для усилений своих позиций и завоевания рынка.

Группа компаний «Автоплюс», основанная в 1995 году, представляет дилерские центры, успешно функционирующие в Екатеринбурге, Омске, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском. На сегодня в Омске ГК «Автоплюс» представлена двумя автомобильными брендами – Toyota и Lexus.

Накануне первого дня рождения Лексус — Омск исполнительный директор «Авто Плюс Омск» ВИКТОР ГРЕБЕННИКОВ рассказал, насколько успешно набирает обороты новый дилерский центр, открывший свои двери в августе 2017 года, и как Тойота Центр Омск удаётся уже столько лет оставаться любимой компанией по продаже и обслуживанию автомобилей.

— Виктор Анатольевич, каковы итоги первого года работы Lexus – Омск? Каких результатов удалось добиться?

— Год назад состоялось открытие первого официального дилерского центра Lexus в Омске, который стал вторым автоцентром легендарной марки Lexus в портфеле ГК «Автоплюс». Мы действительно проделали невероятный путь: отстроили новый центр, соответствующий всем требованиям, обучили персонал, и год назад открыли свои двери для любимых клиентов. И самое главное, что нам есть чем гордиться.

Согласно данным АЕВ* за 2017 год, Lexus в Омске по праву занял первое место среди премиум-брендов по продажам новых автомобилей. При этом объем продаж Lexus не просто превысил объем продаж других марок премиум-сегмента, а оказался выше суммарных продаж конкурентов. Объем продаж новых автомобилей Lexus в Омске составил 51% от совокупного объема продаж премиум-брендов в регионе, в то время как продажи марки BMW и Mercedes-Benz составили в сумме 49% соответственно.

По итогам первого полугодия 2018 года Lexus в Омске с продажей 130 автомобилей по нашим расчетам занимает 64% премиального сегмента региона. Всего же за год существования центра счастливыми владельцами нового Lexus стали 302 клиента.

Также хотелось бы отметить работу Тойота Центр Омск. Несмотря на высокие позиции брендов с несколькими дилерами и более дешевым ценовым сегментом, бренд Toyota в Омске занимает 5-ое место по продаже автомобилей, силами единственного официального дилера в городе. Такие результаты закономерны, ведь мы придерживаемся чётких стандартов наших брендов, что обеспечивает нам устойчивое положение на рынке.

— Тогда возникает встречный вопрос. За счёт чего вам удалось достичь таких показателей?

— Такой результат зависит от большого количества факторов. Японский автопром уже давно доказал своё превосходство и завоевал доверие клиентов. Автомобили Toyota по праву признаны одними из самых надежных в мире. В свою очередь ни для кого не секрет, что от Урала до Дальнего Востока бренд Lexus занимает ведущие позиции в премиум-сегменте. Нельзя не отметить условия эксплуатации автомобилей при суровой сибирской зиме, здесь Lexus доказал свою надежность и качество. Бренд обладает прекрасной модельной линейкой, способной удивить и удовлетворить желания автолюбителей.

— Как формировалась команда Лексус — Омск?

— Важно помнить, что одной из главных составляющих успеха действительно является команда. Команда Лексус — Омск сформирована из настоящих профессионалов — опытных работников Тойота Центр Омск, которым хорошо был знаком продукт и омский рынок. Запуск нового автосалона был долгожданным, каждый сотрудник коллектива проникся философией Lexus и выкладывался по максимуму. Нами был сформирован и обучен стандартам Lexus полноценный штат сотрудников, состоящий из 50 человек. В это же время мы открыли набор и запустили процесс обучения персонала в Тойота Центр Омск — это однозначно трудоёмкий процесс, который включает в себя и внутреннее обучение, и блок обучения от «Тойота Мотор».

В наших стандартах по подготовке новых кадров нельзя недооценивать и саму философию группы компаний «Автоплюс», которая нацелена на выстраивание долгосрочных отношений с клиентами – в рассматриваемом случае это является одним из основополагающих факторов. И, конечно же, такого результата невозможно достичь без высококвалифицированного персонала. Те отношения, которые выстроились между сотрудниками «Авто Плюс Омск» и нашими клиентами, однозначно позволяют нам держать высокую планку.

— Если говорить о сервисе будущего, то в чём ваш секрет?

— На протяжении многих лет подход к бизнесу как таковой формируется на уровне ГК «Автоплюс», начиная от позиции генерального директора, и далее во всех филиалах. Для нас «Клиент на первом месте!», и это не пустые слова.

Высокие продажи невозможны без качественного сервиса. На сегодня Тойота Центр Омск и Лексус — Омск оказывают широкий спектр услуг, позволяющий сделать покупку и обслуживание автомобиля максимально удобным. Мы стремимся к тому, чтобы клиенты получали все услуги в одном месте в максимально быстрый срок, создавая тем самым «эффект одного окна».

Весь дилерский цикл заточен на то, что любая проблема, возникающая у человека, решается у нас. Я часто говорю своей команде, что первый автомобиль продаёт в семью отдел продаж, все последующие уже отдел сервиса. Тот уровень сервиса, который на сегодня предлагаем мы, для многих ещё является недосягаемым или сервисом будущего. В Омске сложно найти высокопрофессиональный сервис по обслуживанию автомобилей – это известный факт. Наша сервисная зона оснащена современным оборудованием для максимально быстрого и качественного обслуживания автомобилей.

Мы оказываем весь спектр услуг необходимых клиенту: диагностика и ремонт автомобилей, продажа оригинальных запасных частей, полное гарантийное обслуживание, все виды кузовных работ. Да, многие отмечают высокую стоимость услуг по ремонту кузовного участка, однако загрузка нашего участка с каждым годом растет. Сервису «Авто Плюс Омск» доверяют. Клиентами нашего сервиса стали не только владельцы брендов Toyota и Lexus, но и других марок.

Сегодня мы также предлагаем для наших клиентов интересную услугу — Экспресс ТО или новый стандарт проведения экспресс-обслуживания автомобилей. Если раньше с одной машиной работал один механик, у которого на эту работу уходило 2-2,5 часа рабочего времени, то сейчас, время обслуживания удалось сократить на 1,5 часа (до часа). В итоге выигрывают все: клиентам приходится меньше ждать своей очереди, а компания может за один день провести через сервис намного больше автомобилей.

— Чем вы уже порадовали клиентов, и что впереди: какие новинки Lexus и Toyota должны появиться в ближайшее время?

— В этом году уже вышел Toyota Fortuner с бензиновым двигателем. Стоит отдать должное производителю, ведь у клиентов, однозначно, были опасения по поводу прихода данной модели. Однако редкий тест-драйв не заканчивался покупкой автомобиля, а очередь заказов на автомобиль расписана уже до октября.

Самые яркие впечатления оставил выход Новой Toyota Camry. Восьмое поколение бестселлера Toyota Camry претерпело самые масштабные изменения за все время существования модели. Новая Camry разработана в рамках программы Toyota New Global Architecture («Новая Глобальная Архитектура Тойота»), что позволило улучшить абсолютно все потребительские качества бестселлера: от комфорта и управляемости до безопасности и шумоизоляции. Отмечу, что производитель поднял планку в этом сегменте на небывалую высоту!

В июле состоялся долгожданный выход компактного кроссовера Toyota C-HR, внешне похож на мини-версию среднеразмерного RAV4. Яркий, подтянутый и вместительный C-HR станет, пожалуй, самым дерзким автомобилем в нынешнем модельном ряду Toyota. Массивные колёсные арки, мощный передний бампер, низкая крыша, замаскированные ручки задних дверей и огромный спойлер — это ещё не всё, чем кроссовер может привлечь покупателей. Автомобиль уже завоевал популярность в Европе и Японии, там за ним буквально выстраиваются очереди. В России, надеюсь, ожидается подобный успех. Также в этом году состоялся выход новой версии популярного пикапа Toyota Hilux под названием Exclusive.

Весна для поклонников брендов Lexus была яркой и насыщенной: в апреле в автосалоне Лексус — Омск появился новый флагманский седан LS. Роскошный седан отличается принципиально новым дизайном, объединившим силуэт спортивного купе и простор престижного седана. Новая платформа — самая устойчивая за всю историю Lexus – обеспечивает отличную управляемость, плавность хода и тишину в салоне. Автомобиль, который мы получили для продажи, уже нашёл своего владельца. Сейчас ведутся переговоры на поставку еще одного Lexus LS.

Осенью мы ожидаем в Омске обновленный бизнес-седан Lexus ES. Удалось побывать на его презентации в Бельгии. Спорить о вкусах не стану, однако рискну сказать, что обновленный ES – один из самых красивых Lexus, не считая огромного количества инноваций, которые он претерпел. Уже сегодня в Лексус – Омск можно оформить заказ на эту модель.

В завершении хотел бы отметить, что впереди предстоит еще больше работы, мы ставим масштабные цели и задачи, но нам определенно есть, для кого стремиться к новым высотам. Только вместе с нашими клиентами мы становимся лучше.

Группа компаний «Автоплюс» осуществляет продажу и сервисное обслуживание автомобилей следующих брендов: Toyota, Lexus, Jaguar, Land Rover, Volvo, Audi, Škoda и Mazda.

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*На основании статистики АЕВ (Комитета Автопроизводителей Ассоциации Европейского Бизнеса).

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