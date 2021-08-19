Новосибирская налоговая инспекция банкротит «Оператора Эко-Сферу»

ФНС обратилась в арбитражный суд Новосибирской области с требованием признать несостоятельным давнего оппонента регионального «мусорного» оператора, подконтрольного группе «ВИС» — защищающего интересы перевозчиков ТКО «Оператора Эко-Сфера». Сумма долга компании превышает 2,1 млн рублей.

Сообщение о поданном исковом заявлении размещено на сайте арбитражного суда Новосибирской области 18 августа. Инспекция ФНС России по Дзержинскому району города требует признать банкротом представляющую интересы новосибирских перевозчиков ТКО компанию ООО «Оператор Эко-Сфера» из-за долга в 2,198 млн рублей. На данный момент заявление не принято в производство, в связи с чем детали и дата рассмотрения иска не назначены.

ООО «Оператор Эко-Сфера» зарегистрировали в 2019 году, учредителями являются Владимир Булычев и Андрей Харланов. По данным Rusprofile, Булычев также занимает пост генерального директора организации и учредил алтайское ООО «Карьердорстрой».

Кроме ООО «Оператор Эко-Сфера», Андрей Харланов стал учредителем новосибирского ООО «Эко-Лайн», а также ООО «Апромако Новосибирск» и нескольких управляющих компаний, в том числе ООО УК «Приоритет-НСК», руководителем которой является бывший вице-губернатора Новосибирской области Андрей Ксензов.

В 2019 году «Экология-Новосибирск» подала иск в отношении гендиректора компании «Оператор Эко-Сфера» Владимира Булычева о защите деловой репутации. Поводом стал конфликт регоператора с перевозчиками, которые публично обвинили «Экологию-Новосибирск» в нарушении договорных обязательств. Владимир Булычев сообщал предположительную задолженность регоператора перевозчикам — примерно 400 млн рублей.

В 2019 году компания перевозчик «Латранс» подала иск в отношении регионального оператора на 800 тыс. рублей рублей из-за долгов по оплате услуг. В течение времени сумма претензий выросла, превысив 90 млн рублей, и в июле 2021 года арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск перевозчика. Позже арбитраж удовлетворил еще одно исковое заявление «Латранса» к «Экологии-Новосибирск» на сумму свыше 72 млн рублей, а также принял заявление ООО «Эко-Лайн» на 90 млн рублей.