Новосибирские перевозчики ТКО подают в суд на регоператора

Новосибирские перевозчики ТКО обратятся в арбитражный суд с иском к региональному оператору из-за долгов по оплате их услуг. Об этом «Континенту Сибирь» сообщил гендиректор компании «Оператор Эко-Сфера» Владимир Булычев.

Накануне проблемы взаимоотношений перевозчиков ТКО с региональным оператором, компанией «Экология-Новосибирск», обсуждали в Законодательном собрании Новосибирской области. Как пояснил Владимир Булычев, на встрече присутствовали руководители трех компаний-перевозчиков: «Оператор Эко-Сфера», «Эко-Лайн» и «Латранс». Долги регоператора перевозчикам, по его приблизительной оценке, составляют около 400 млн рублей. «По поводу расчетов никаких результатов в итоге разговора не получили. Семка (заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка – «КС») правильно сказал, что нам нужно обращаться в суд. Поэтому сегодня тремя компаниями обращаемся в арбитраж», — пояснил Владимир Булычев.

По его словам, парламентарии также намерены вынести на заседание рабочей группы вопрос о возможном лишении «Экологии-Новосибирск» статуса регионального оператора. Получить комментарий от заместителя председателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам заксобрания Вадима Агеенко «КС» пока не удалось.

Напомним, в арбитражном суде Новосибирской области сейчас рассматривается иск о защите деловой репутации, предъявленный «Экологией-Новосибирск» к гендиректору «Оператора Эко-Сферы». Регоператор требует опровергнуть высказывания Владимира Булычева, опубликованные в газетной статье, в которых бизнесмен указывает на образовавшуюся задолженность перед перевозчиками.

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