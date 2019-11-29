Новосибирские перевозчики ТКО уходят «с базара»

Новосибирские перевозчики ТКО заявили об уходе с рынка из-за разногласий с региональным оператором «Экология-Новосибирск». «Это не рынок, это базар!», — заявил гендиректор компании «Эко-Сфера» Владимир Булычев.
Как сообщил «Континенту Сибирь» Владимир Булычев, в ближайшее время перевозчики намерены уведомить о своем решении власти города и региона. «Мы уведомляем за месяц о том, что уходим с рынка вывоза мусора. Просим собрать совещание и определиться, как это будет происходить. 5 тыс. контейнеров собрать и увезти не так просто, нам месяц нужно будет их вывозить. Поэтому нужно определиться с организациями, которые зайдут вместо нас, как они свои контейнеры будут ставить, как мы будем забирать. У нас последний день – 31 декабря», — пояснил гендиректор «Эко-Сферы». Речь идет о двух подразделениях компании «Эко-Лайн» и компании «Ла-транс». По оценке Владимира Булычева, сейчас они занимают 26% местного рынка вывоза мусора. «Мы заберем контейнеры – это наши контейнеры, наши деньги. Заберем машины, но кто-то должен мусор возить. Свято место пусто не бывает, но мы не хотим, чтобы был мусорный коллапс и хотим договориться, как это будет происходить. Потому что, при любом раскладе, будем виноваты опять же мы, если что-то пойдет не так», — подчеркнул Владимир Булычев.
В качестве причин категоричного решения представитель перевозчиков назвал, «в том числе» проблемы в сотрудничестве с регоператором «Экологией-Новосибирск», в том числе «неплатежи и непонятные придирки». «С этим оператором при любом раскладе мы работать не будем», — заявил Владимир Булычев. Напомним, в начале ноября ООО «ЭкоЛайн» и ООО «Латранс» подали иск в арбитраж, потребовав с «Экологии-Новосибирск» по 800 тыс. рублей. Ранее Владимир Булычев рассказывал «Континенту Сибирь», что долги регоператора перед перевозчиками, по его приблизительной оценке, составляют около 400 млн рублей.