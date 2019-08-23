По информации «Континента Сибирь», конфликт между региональным оператором по обращению с ТКО в Новосибирской области и подрядчиками — перевозчиками мусора — может завершиться мирным урегулированием. Стороны, ранее упрекавшие друг друга в нарушениях правил работы и условий ее оплаты, сели за стол переговоров.

Перспективу урегулирования конфликта подтвердила публичная дискуссия руководства регоператора, компаний-перевозчиков и депутатов на площадке «Экспертного клуба Новосибирска». «Все специалисты признали, что, как и в любой другой формирующейся отрасли, в настоящее время существует ряд проблемных вопросов. И их решение возможно только при партнерском взаимодействии всех участников данной сферы», — сообщила в своем аккаунте в Facebook начальник отдела внешних коммуникаций ООО «Экология-Новосибирск» Ольга Правосудова. Она подчеркнула, что присутствовавшие на встрече представители операторов по вывозу ТКО согласились с тем, что «все участники рынка должны прикладывать максимум усилий для скорейшего урегулирования возникающих вопросов и построения стабильных партнерских отношений».

Налаживанию стабильных партнерских отношений предшествовал резонансный конфликт. 9 сентября арбитражный суд Новосибирской области рассмотрит иск регионального оператора по обращению с ТКО — ООО «Экология-Новосибирск» к генеральному директору компании «Оператор Эко-Сфера» Владимиру Булычеву о защите деловой репутации. Поводом для тяжбы стал конфликт регоператора с перевозчиками, публично обвинившими его в нарушении договорных обязательств. Информация о том, что региональный оператор задолжал перевозчикам сотни миллионов рублей, появилась в СМИ в конце июля текущего года. Ситуацию комментировал в том числе руководитель «Оператора Эко-Сфера».

Как рассказал «Континенту Сибирь» на условиях анонимности представитель одной из компаний-перевозчиков, поводом для недовольства подрядчиков стали задержки платежей со стороны регоператора. По словам представителя компании, региональный оператор предложил перевозчикам подписать дополнительное соглашение к договору. Документ предусматривал расчет в размере 60% от суммы платежа, еще 40% оператор обещал выплатить после проверки работы перевозчиков мусора. В итоге перевозчики решили придать конфликт с регоператором широкой огласке.

В руководстве регионального оператора претензии со стороны перевозчиков сочли необоснованными. В компании подтвердили задержку расчетов, однако объяснили ее объективной необходимостью сверки объемов и условий работы перевозчиков. По данным «Экологии-Новосибирск», перевозчики требуют от регоператора порядка 132 млн рублей за май и около 238 млн за июнь. «Мы хотим, чтобы наши отношения с подрядчиками и субподрядчиками были предельно прозрачными. Чтобы не возникало никаких вопросов, и в следующем периоде, когда будет устанавливаться тариф, их тоже не было. Мы понимаем, в каких условиях компания (ООО «Экология-Новосибирск». — «КС») начала работать. Это совершенно неудовлетворительного качества база данных по абонентам, которая сейчас приведена в порядок. Кроме того, у нас не было данных об объемах вывозимого мусора», — заявил на прошедшей в Новосибирске в конце июля пресс-конференции руководитель департамента по корпоративным коммуникациям группы «ВИС», контролирующей регоператора, Сергей Козловский.

По словам генерального директора ООО «Экология-Новосибирск» Ларисы Анисимовой, сейчас с компанией работают 12 перевозчиков, транспортные организации, выбранные по конкурсу. «Действительно, проходит проверка их работы. Акты, которые мы получили в апреле, значительно превышают объемы I квартала. По итогам первой загрузки отчетов в расчетный комплекс и проверки с помощью ГЛОНАСС выявились нарушения. У некоторых перевозчиков они были значительными», — пояснила Лариса Анисимова. В качестве примера она привела «машины-призраки», «задвоение» объемов вывезенных отходов, когда в отчете дважды фигурирует один и тот же адрес, по которому забирается мусор, и так далее. Одно из наиболее частых нарушений — ситуация, когда время остановки мусоровоза на контейнерной площадке гораздо меньше регламентного. К примеру, регоператор фиксировал, что машины некоторых перевозчиков останавливаются на 3–4 секунды для погрузки пяти контейнеров. По мере необходимости регоператор пообещал обнародовать названия заподозренных в нарушениях компаний. Все найденные региональным оператором несоответствия в работе перевозчиков были оформлены и направлены в транспортные организации «для пояснений». В «Экологии-Новосибирск» не исключают, что мог быть сбой в передаче данных или «человеческий фактор». «После проверки всех этих факторов все объемы транспортным организациям будут полностью оплачены», — добавила Лариса Анисимова.

По мнению представителей новосибирской общественности, масштаб негативных факторов в регионе, связанных с «мусорной реформой», сегодня не так велик, как в соседних регионах. «Действительно, проблемы есть, но пока регоператор с ними справляется. Транспортные организации работают», — пояснила «Континенту Сибирь» депутат Совета депутатов Новосибирска Наталья Пинус. По ее мнению, для Новосибирска сегодня более актуален вопрос снижения тарифов на вывоз и утилизацию отходов для населения, что можно реализовать за счет внедрения в регионе системы раздельного сбора отходов (РСО).

Напомним, сложности в реализации «мусорной реформы» летом текущего года возникли в ряде сибирских регионов. В Омской области находящиеся на субподряде перевозчики ТКО обвинили подрядчика в срыве сроков оплаты их работы, пригрозив перестать вывозить мусор. «Мы доведены до того, что у нас на расчетном счете нет денег, долги по зарплате и долги по налогам. Я практически не могу работать», — пояснял ранее «Континенту Сибирь» совладелец перевозчика ООО «Чистый город — Омск» Виталий Путинцев. В ответ региональный оператор «Магнит» предъявил перевозчикам многомиллионные иски за «за приобретенные ранее, но неоплаченные талоны на накопление отходов». В начале августа регоператор отказался от иска, не мотивировав свое решение, а в «Чистом городе — Омск» сменился состав учредителей.

В начале августа в Томске был уволен директор регоператора — муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» — Алексей Скулкин. По неофициальной информации, он оставил кресло «за ошибки при реализации реформы системы обращения с твердыми коммунальными отходами». В городе не вывозился мусор, мэр Томска Иван Кляйн был вынужден приносить извинения жителям. В Иркутске недовольные оплатой их услуг перевозчики ТКО не только отказались вывозить отходы, но и забрали с площадок принадлежащие им мусорные контейнеры. Сейчас в скандал вмешалась прокуратура, а городские власти организовали дополнительную технику для уборки мусора.

По мнению экспертов, «мусорная реформа» в Сибири сейчас проходит вторую волну кризиса. Как рассказал «Континенту Сибирь» первый заместитель председателя Центрального Совета Всероссийского общества охраны природы (ВООП) Элмурод Расулмухамедов, первая волна кризиса определялась переходным периодом от старой системы обращения с отходами к новой. Это, по его словам, привело к завалам контейнерных площадок и массовым претензиям граждан. «Текущая волна кризиса вызвана тем, что повышение тарифов без видимого улучшения качества обслуживания привело к массовому отказу населения оплачивать услуги по новому тарифу. Рост неплатежей, а в некоторых регионах он достигает 65%, закономерно привел к кассовому разрыву у большинства операторов. При этом параметры бизнеса не позволяют покрывать разрыв из внешних кредитов. Банки просто отказывают в финансировании», — пояснил Элмурод Расулмухамедов. По прогнозам эксперта, в конце осени — начале зимы, когда погодные условия значительно изменят весовые и морфологические характеристики отходов, а стоимость эксплуатации мусоровозов значительно возрастет, с серьезными проблемами столкнется каждый третий региональный оператор. Особенно заметно это будет в городах-миллионниках.

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