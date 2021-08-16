Работники «Тяжстанкогидропресса» обратились за помощью в сохранении завода к зампредседателя правительства РФ Виктории Абрамченко

Трудовой коллектив «Тяжстанкогидропресса» продолжает искать способы, чтобы сохранить предприятие после того, как совладелец завода — сервисный металлоцентр «Стиллайн» был признан банкротом, а завод выступал поручителем по кредитам СМЦ. Председатель Новосибирской областной организации Российского профсоюза работников промышленности Евгений Плахов рассказал «Континенту Сибирь», что за помощью обратились к заместителю председателя правительства РФ Виктории Абрамченко.

Председатель профсоюза уточнил, что коллективное письмо с просьбой оказать фактическую помощь по сохранению уникального предприятия и квалифицированных рабочих мест сегодня, 16 августа, отослали зампредседателю правительства РФ Виктории Абрамченко, поскольку в июле текущего года она стала куратором по Сибирскому федеральному округу.

Евгений Плахов также добавил, что решение ситуации с судебными приставами, которые приостановили на текущий момент работу ПАО «Тяжстанкогидропресс», пока в процессе.

Добавим, что после вмешательства приставов в работу предприятия, к разрешению сложившейся ситуации с опечатанным «Тяжстанкогидропрессом» подключился региональный минпромторг.

Напомним, ранее работники новосибирского «Тяжстанкогидропресса» обратились к депутату Госдумы РФ, члену партии КПРФ Вере Ганзя с просьбой помочь сохранить завод. Власти Новосибирской области, со своей стороны, предпринимают все возможные меры для сохранения предприятия. В планах региональных властей – найти инвестора, который позволит сохранить завод.

Основной акционер «Тяжстанкогидропресса», сервисный металлоцентр «Стиллайн», для которого завод выступил поручителем по кредитным обязательствам, сейчас находится в процессе банкротства. Процедура наблюдения на «Стиллайне» началась в июле 2020 года, а уже осенью 2020 года сотрудники «Тяжстанкогидропресса» пожаловались на серьезные задержки зарплат и компенсационных выплат уволенным работникам, а также на массовые сокращения. Позже и другие кредиторы стали обращаться в Арбитражный суд с требованием признать «Тяжстанкогидропресс» несостоятельным. Так, специализирующееся на торговле металлом предприятие «Инструментальные стали» из Каменска-Уральска Свердловской области обратилось в новосибирский арбитраж из-за исковых требований в 335,6 тыс. рублей.