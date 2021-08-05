Судебные приставы приостановили деятельность ПАО «Тяжстанкогидропресс» в Новосибирске. К решению сложившейся ситуации подключился региональный минпромторг в лице его руководителя Андрея Гончарова.



Председатель Новосибирской областной организации Российского профсоюза работников промышленности Евгений Плахов рассказал «Континенту Сибирь», что 5 августа министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров и генеральный директор предприятия Амир Мифтахов поехали на встречу к приставам для решения сложившейся ситуации, связанной с приостановлением работы завода из-за постановления пожарных.



«Они сейчас должны быть у приставов, поэтому пока ждем дальнейшую информацию», — добавил Евгений Плахов.

На момент публикации получить комментарии у Андрея Гончарова не удалось.

Как стало известно из сообщения предприятия, опубликованного на сайте Центра раскрытия корпоративной информации, 4 августа судебным приставом-исполнителем ОСП по Кировскому району Новосибирска в рамках исполнительного производства был составлен акт об административном приостановлении деятельности ПАО «Тяжстанкогидропресс».

«В соответствии с постановлением Кировского районного суда Новосибирска от 20 июля текущего года деятельность ПАО «Тяжстанкогидропресс» приостановлена сроком до 90 суток путем ограничения доступа в помещение по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 50», — говорится в сообщении приставов.

Напомним, сейчас в процессе банкротства находится основной акционер «Тяжстанкогидропресса», сервисный металлоцентр «Стиллайн», для которого завод выступил поручителем по кредитным обязательствам. Процедура наблюдения на «Стиллайне» началась в июле 2020 года, а уже осенью 2020 года сотрудники «Тяжстанкогидропресса» пожаловались на серьезные задержки зарплат и компенсационных выплат уволенным работникам, а также на массовые сокращения. Позже и другие кредиторы стали обращаться в Арбитражный суд с требованием признать «Тяжстанкогидропресс» несостоятельным. Так, специализирующееся на торговле металлом предприятие «Инструментальные стали» из Каменска-Уральска Свердловской области обратилось в новосибирский арбитраж из-за исковых требований в 335,6 тыс. рублей.