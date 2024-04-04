В Омске построят оздоровительный комплекс за 700 млн рублей

Проект строительства многофункционального банно-оздоровительного комплекса в Омске получил поддержку на заседании областного инвестиционного комитета. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Омский инвестор планирует построить в Кировском округе города Омска оздоровительный комплекс на 360 человек. Объем инвестиций в проект оценивается более чем в 700 млн рублей. В результате реализации будет создано 280 рабочих мест», — говорится в сообщении.

Также, по данным мэрии, инвестор, реализующий проект по строительству логопарка «Солнечный», намерен возвести второй логический комплекс — «Звездный». Объем инвестиций в проект превышает 7 млрд рублей. В результате его реализации планируется создание более 2 тысяч рабочих мест. Распределительный центр площадью 160 тысяч квадратных метров построят для нужд компании «Сберлогистик». Строительство планируется завершить в 2026 году.

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