Часть «ковидных» ограничительных мер ослабят в регионе Сибири

В Красноярском крае с 7 августа ослабят ограничительные коронавирусные меры на спортивные мероприятия.

В Красноярском крае с 7 августа разрешат проводить спортивные мероприятия с малым количеством болельщиков. Максимальное число участников не должно превышать 1 тыс. человек, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

«В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 07.07.2021 № 18 и расчетом на 5.08.2021 показатели, характеризующие эпидситуацию на территории края, свидетельствуют, что с 7 августа на спортивных мероприятиях допускается присутствие до 1000 участников», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что управление уже направило организаторам спортивных мероприятий соответствующие предложения и предостережения о недопустимости нарушения требований.

Отметим, принятие решений о количестве зрителей при проведении спортивных мероприятий зависит от показателей, характеризующих эпидситуацию на территории края.

В конце июля в регионе запретили проведение регбийный матча «Красный Яр» – «ВВА-Подмосковье» и футбольного матча «Енисей» – «Алания» со зрителями. Мера была введена для того, чтобы избежать ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

«Спортивные клубы и организации обязаны подчиниться предписанию Роспотребнадзора», — сказано в сообщении.

Напомним, в Красноярском крае, как и во многих субъектах СФО, введена обязательная вакцинация. Мера не коснулась жителей Томской, Иркутской и Новосибирской областей. В последней часть запретов будет снято в сентябре текущего года. В Миниздраве РФ отмечают, что ситуация с коронавирусной инфекцией начала стабилизироваться, и прирост количества пациентов, находящихся под наблюдением, в целом по стране замедлился.

Третья волна коронавируса отличается от предыдущих тем, что в числе зараженных стали чаще появляться молодые люди и дети. Количество случаев заболевания также увеличилось. По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травников, это связано с появлением нового штамма COVID-19.