Глава минздрава РФ назвал регионы с тревожной ситуацией с COVID-19

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал регионы, в которых ситуация с COVID-19 вызывает наибольшую тревогу. Среди них — Республика Тыва.

Министр оценил ситуацию с развитием коронавирусной инфекции в ряде регионов России в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

«По количеству больных наибольшую тревогу у нас вызывают сегодня Республики Тыва, Коми, город федерального значения Севастополь, Магаданская область, Астраханская и также Самара и Краснодарский край», — заявил Михаил Мурашко.

Он добавил, что в некоторые из этих регионов направлены бригады специалистов по оказанию организационно-методической и лечебной помощи. Министр подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется.

«На сегодняшний день ситуация стабилизируется, и прирост количества пациентов, находящихся под наблюдением, в целом по стране замедлился», — отметил Михаил Мурашко.

Общее количество больных COVID-19 в России составляет под наблюдением 915 тыс. человек, 78% находится на амбулаторном лечении. 196 тыс. россиян лечатся в стационарных условиях. В России в общей сложности выявлено 6 379 904 случая COVID-19.

По данным стопкоронавирус.рф, в Тыве за последние четыре дня за сутки COVID-19 выявляют у 157 — 162 человека. За все время в регионе заболело 22 139 человек, погибло 233 жителя.

Напомним, в Тыве, как и во многих регионах Сибири, введена обязательная вакцинация. По последним данным, регион находится на предпоследнем месте по количеству вакцинированного населения в субъектах СФО. Новосибирская область занимает второе место, при это в ней, как и в Иркутской и Томской областях, не введена обязательная вакцинация части населения. Новосибирские власти начали обратное перепрофилирование «ковидных» госпиталей, часть ограничительных мер, связанных с коронавирусом, будут сняты уже в сентябре.