В Новосибирской области зафиксирована рекордная смертность с начала пандемии COVID-19

В Новосибирской области в июле 2021 года зарегистрировано 5 743 акта о смерти. Показатель стал максимальным за всю пандемию COVID-19.

Данные о количестве смертей опубликовало управление по делам ЗАГС Новосибирской области. Число умерших жителей региона в июле 2021 года на 2 132 случая больше, чем за аналогичный период в прошлом году (3 611). В июне текущего года в Новосибирской области скончалось 3 943 человек.

Максимальное число смертей в регионе в 2020 году управление зафиксировало в ноябре, когда умерли 5 150 человек. В 2019 году количество смертей в месяц не превышало январский показатель — 3 466 случаев.

Отметим, согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Новосибирской области, в июле 2021 года от заболевания скончались 277 человек. Это 4,8% от общего числа умерших новосибирцев за месяц.

В период с января по июль 2019 года в Новосибирской области скончалось 21 233 человека, в 2020 году — 22 253. В 2021 году смертность за 7 месяцев составила 26 873 случая.

Напомним, 29 июля в минздраве Новосибирской области заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом. В регионе начинают обратно перепрофилировать «ковидные» госпитали, при этом в течение недели количество выявленных случаев заболевания коронавирусом за сутки не опускается ниже 195.

По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, основной причиной роста случаев заражения COVID-19 является появление нового штамма инфекции. Для получения коллективного иммунитета к заболеванию необходима вакцинация, однако жители Новосибирска сообщают о том, что в отдельных поликлиниках пациентам отказывают в записи на прививку, ссылаясь на отсутствие препаратов.