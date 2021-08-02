Новосибирцам в поликлиниках сообщают об отсутствии вакцины от COVID-19 – в минздраве говорят, что она есть

Жители Новосибирска сообщили об отказах в записи на вакцинацию – в поликлиниках объясняют, что препараты закончились. Однако, как заверили в областном минздаве, одна из вакцин на момент жалоб в регион уже поступила.

В понедельник, 2 августа, в редакцию «Континента Сибирь» от новосибирцев поступили сообщения о том, что в отдельных поликлиниках пациентам отказывают в записи на вакцинацию, ссылаясь на отсутствие препаратов.

При этом, как сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов на оперативном совещании в областном правительстве в этот же день, очередная партия вакцины «Спутник лайт» поступила в регион на минувших выходных.

«На территорию в общей сложности поступило 637 537 доз вакцины, последнее поступление — 18 400 доз вакцины «Спутник Лайт» было на выходных», — сообщил министр.

Как заверил в разговоре с «Континентом Сибирь» депутат Законодательного собрания Новосибирского области, кандидат в Госдуму, входящий в комитет областного парламента, курирующий в том числе сферу здравоохранения, Олег Иванинский, ещё в пятницу в медучреждениях районов области были в наличии все вакцины.

«Континент Сибирь» следит за развитием событий.