Главврач ЦРБ в Новосибирской области попала под «административку» из-за кандидата в Госдуму

Прокуратура Кыштовского района и Татарская межрайонная прокуратура нашли нарушения в размещении агитационных плакатов депутата Законодательного собрания Новосибирской области, кандидата в Госдуму от «Единой России» Олега Иванинского. За них наказали главврача Кыштовской ЦРБ.

Ответы надзорных ведомств на жалобы новосибирцев опубликовала пресс-служба новосибирского обкома КПРФ 30 июля. Ранее в прокуратуры были направлены сообщения о возможной незаконной агитации депутата областного Заксобрания Олега Иванинского, изображение которого размещено на фасадах зданий районных больниц в Кыштовском и Татарском районах.

Как сообщается в ответах представителей прокуратуры Кыштовского района и Татарской межрайонной прокуратуры, баннеры размещены незаконно, поскольку на это не было получено разрешения департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области. В отношении главного врача Кыштовской ЦРБ Елизаветы Бородиной уже возбуждено дело об административном правонарушении.

По приведённым в ответе словам Бородиной, агитационное изображение выставлено «в целях информирования граждан о кандидатах по внутрипартийному предварительному голосованию», которое проводит «Единая Россия». Однако главврачу было вынесено предупреждение.

В областной избирательной комиссии, куда также поступило обращение, нарушений в агитации не нашли. Отсутствие претензий к баннерам объяснили тем, что на момент их размещения выборы в районах не проводились, а Иванинский никуда не баллотировался.

Ранее сообщалось о том, что новосибирский депутат предложил собирать деньги на видеонаблюдение во время выборов в Госдуму.