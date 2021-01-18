Мэр Томска Иван Кляйн попал под третье уголовное дело

На арестованного и временно отстранённого от должности мэра Томска Ивана Кляйна заведено третье уголовное дело, на этот раз — за незаконное участие в предпринимательской деятельности. Об этом в понедельник сообщили в СУ СКР по региону.

Как сообщили в ведомстве, инкриминируемое преступление Кляйн совершал с октября 2013 года по ноябрь 2020 года. В этот период он, будучи мэром Томска, лично и через доверенное лицо принимал участие в управлении ОАО «Томское пиво», акционером которого является.

«В силу занимаемой должности, в том числе при пособничестве своего заместителя, он оказывал покровительство указанной коммерческой организации в решении возникающих вопросов с органами власти и иными структурами в ходе осуществления организацией предпринимательской деятельности», — рассказали в следственном комитете.

Все три уголовных дела, возбуждённых в отношении Кляйна, соединены в одно производство.

Первое уголовное дело в отношении мэра Томска заведено в ноябре, его обвинили в превышении должностных полномочий за незаконное обозначение санитарной зоны вокруг предприятия «Томское пиво». Второе уголовное дело в отношении Ивана Кляйна возбуждено в декабре также за превышение должностных полномочий. По предварительной версии, он незаконно передал своей дочери земельный участок. После ареста мэра отстранили от должности до окончания следствия.

Также было заведено уголовное дело в отношении юриста компании «Томское пиво». Кроме того, в рамках расследования уголовных дел в полицию вызывали супругу Ивана Кляйна Галину, которая сейчас руководит предприятием.

По результатам последнего судебного заседания 11 января нахождение Кляйна под стражей продлено до 13 марта.

Ранее также сообщалось о том, что адвокаты Ивана Кляйна пожаловались в ЕСПЧ, заявив, что права мэра нарушены по нескольким статьям.