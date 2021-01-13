Адвокаты арестованного мэра Томска Кляйна пожаловались в ЕСПЧ

Защитники мэра Томска Ивана Кляйна, арестованного по обвинению в превышении должностных полномочий, обратились с жалобой в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). По словам адвокатов, права градоначальника будут отстаивать по нескольким статьям.

Об этом 13 января сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Ивана Кляйна Марину Вихлянцеву. Защитник подчеркнула, что жалоба подана не только на арест мэра.

«Подали жалобу в ЕСПЧ на нарушение прав Ивана Кляйна по нескольким статьям», — цитирует адвоката «Интерфакс».

Какие именно права Ивана Кляйна нарушены, Вихлянцева не уточняет, однако она отметила, что таковых очень много. Между тем, в конце декабря адвокаты мэра сообщали об ухудшении его здоровья.

Уголовное дело о превышении должностных полномочий было заведено на Ивана Кляйна в ноябре. По данным следствия, он распорядился незаконно обозначить вокруг предприятия «Томское пиво», находившегося в него собственности, 300-метровую санитарную зону, и внести эти данные в информационную систему «ГеоКад». В результате местный предприниматель не смог построить на этой территории многоквартирные дома.

На период следствия градоначальника временно отстранили от должности.

В декабре на мэра завели ещё одно уголовное дело, также обвинив в превышении должностных полномочий. По предварительной версии, Кляйн незаконно предоставил своей дочери земельный участок.

Кроме того, в ноябре было заведено уголовное дело в отношении юриста ООО «Томское пиво», который, по данным правоохранителей, покупал земельные участки для организации по заниженной цене. Потерпевшим по этому делу выступает бизнесмен Ринат Аминов, который также проходит свидетелем по первому уголовному делу Кляйна.

11 января Кировский районный суд продлил арест Ивана Кляйна до 13 марта.