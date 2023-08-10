В четверг стало известно, что Европейский суд по правам человека присудил компенсацию депутату Новосибирского городского совета Светлане Каверзиной. Информацию об этом Каверзина разместила в своих аккаунтах в соцсетях.

Депутат написала, что получила от знакомого информацию о решении ЕСПЧ присудить ей компенсацию за административное дело 2018 года. Тогда она была задержана на акции протеста против повышения пенсионного возраста, суд оштрафовал ее на 5000 рублей за участие в несогласованном мероприятии. О том, что ее жалобу начали рассматривать, Каверзина сообщала у себя в ТГ-канале 5 февраля 2021 года. Сумма присужденной компенсации не сообщается.

«Пока еще не знаю, что и когда, буду разбираться, но и в 2018-м я была уверена в своей правоте: нельзя вводить такие глобальные изменения, не объяснив людям, зачем они и почему», — написала Светлана Каверзина сегодня.

Напомним, что депутат уже трижды подавала жалобы в ЕСПЧ — первую за упомянутый штраф 2018 года, вторую — за арест на 7 суток в мае 2022 года, после того как Каверзина попыталась провести шествие «Бессмертного полка» в одном из районов города. Третья жалоба был отправлена после того, как депутата в июне того же года оштрафовали на 30 000 рублей за дискредитацию ВС РФ после поста в соцсети.

Российская Федерация запустила процедуру выхода из Совета Европы 15 марта прошлого года. 11 июня 2022-го президент РФ подписал закон, согласно которому все решения ЕСПЧ в отношении России, вынесенные после 15 марта того же года, не являются обязательными к исполнению.

Ранее мы сообщали, что двое депутатов горсовета Новосибирска, недавно лишенные мандатов, не смогли оспорить в суде решение о прекращении их полномочий.