Губернатор Травников пригрозил возможными ограничениями в новогодние праздники

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании 28 декабря наказал новосибирцам быть аккуратнее при поездках в гости.

Говоря про риски и угрозы, губернатор Травников напомнил, что нельзя забывать о коронавирусной инфекции, которая настигла всех в 2020 году. По его словам, сейчас ситуация с COVID-19 в регионе стабилизировалась: вспышек заболевания нет, как по коронавирусу, так и по ОРВИ.

«Надеюсь, праздничные выходные пройдут ровно. Понимаю, что жители Новосибирской области и жители соседних городов активно будут ездить в гости, нельзя исключать возможность заноса инфекции в удаленные населенные пункты. Просьба министерствам за этим следить, мониторить ситуацию, думаю, что всё обойдётся. Но тем не менее, просьба иметь ввиду что есть планы по введению карантина в населённых пунктах, если будут отмечены вспышки заболеваний – такой план действий продуман», — подчеркнул губернатор.

Напомним, что губернатор Андрей Травников на прошлой неделе принял решение объявить 31 декабря дополнительным выходным днём для новосибирцев. А праздничные каникулы для горожан продлятся с 1 по 10 января 2021 года.

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