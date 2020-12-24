Андрей Травников объявил 31 декабря выходным днём для жителей Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ближайшее время подпишет распоряжение об объявлении 31 декабря выходным днём для жителей региона. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства в четверг.
Согласно готовящемуся распоряжению, последний день года станет дополнительным выходным.
«31 декабря будет объявлен дополнительным днём отдыха», — цитирует пресс-служба правительства главу региона 24 декабря.
Андрей Травников напомнил, что на пресс-конференции 11 декабря он уже обращался к руководителям организаций с рекомендаций сделать 31 декабря выходным для сотрудников. В первую очередь, он предложил освободить от работы женщин, так как им предстоит подготовить праздничный стол. Он также сообщил, что в этот день отпустит пораньше сотрудниц администрации региона.
«В шутку – могу поздравить, в первую очередь, мужчин – у них теперь появляется возможность 31 декабря отдохнуть», – добавил губернатор в четверг.
Напомним, в октябре губернатор Новосибирской области подписал постановление о том, что режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса в регионе продлён до конца 2020 года.