«Континент Сибирь» начинает подведение итогов года в различных отраслях региональной экономики, а также выявление действующих лиц происходящих процессов. «Цифровые» отрасли не только пережили этот непростой во всех отношениях год лучше многих других, но и «подстраховали» другие направления. А многие проекты, запланированные на будущее, благодаря свалившимся на экономику трудностям были реализованы уже сейчас. Кто из ИТ-компаний и телеком-операторов показал себя лучше всех в 2020 году, разбирался «Континент Сибирь».

«Компания года»: подвинуть «большую тройку»

Сибирский телеком-рынок сложно рассматривать в отрыве от общероссийской ситуации. Последние десять лет на телеком-рынке первое место по выручке в целом по России удерживал мобильный оператор МТС. Несмотря на то что грань между проводными и мобильными операторами связи с каждым годом стиралась («большая тройка» обрастала активами в сфере широполосного доступа в интернет, «проводники» организовывали виртуальных операторов MVNO), «мобильщики» по-прежнему собирали большую выручку. Так продолжалось вплоть до конца 2019 года, когда МТС в этом показателе догнал «Ростелеком», а в следующем году и перегнал — по прогнозам компании, выручка РТ за 2020 год составит 518 млрд рублей, что на 9% больше, чем годом ранее. И именно «Ростелеком» становится «Компанией года — 2020» в рассматриваемом сегменте по версии «Континента Сибирь».

Основная доля прироста выручки оператора пришлась на услуги мобильной связи — это 45,8 млрд рублей, рост с 2019 года составил 14%. Главным драйвером можно назвать полную консолидацию оператора Tele2 — в начале 2020 года все 100% акций компании перешли к «Ростелекому». Самый большой прирост показали цифровые сервисы, оказавшиеся очень востребованными в условиях «коронакризиса» — они выросли за год сразу на 62%, до 19,3 млрд рублей. Выручка от фиксированной связи за год увеличилась на 7,7% — до 22,6 млрд рублей.

Самым сильным соперником «Ростелекома» в телеком-сегменте по итогам года остается МТС. Несмотря на то что «красный» оператор впервые за долгое время уступил первенство по выручке (которая, по его собственным прогнозам, должна составить в 2020 году 490 млрд рублей), операционная прибыль и рыночная стоимость активов у него по-прежнему больше. Да и по скорости, согласно данным TelecomDaily, МТС и РТ занимают первые два места в сегменте широкополосного доступа в интернет.

Среди критериев выбора «Компании года», по версии «Континента Сибирь», — наиболее динамичные темпы развития, сопровождаемые ощутимым укреплением позиций компании на рынке, наиболее высокий прирост финансовых показателей: прибыли, выручки, оборота, наиболее заметная маркетинговая политика на рынке, активное экспансионное развитие в течение года, результативная управленческая политика, приведшая к заметным для рынка результатам, и т. д. Основным критерием выбора «Персоны года» является заметный личный вклад в достижение результатов компании. Основой для анализа является имеющаяся в распоряжении «КС» статистика независимых агентств по соответствующим рынкам, данные финансовой отчетности компаний, а также события, происходившие с организацией за год и нашедшие отражение на страницах издания и бизнес-портала.

Что касается активов, «Ростелеком» в уходящем году активно их наращивал: кроме Tele2, можно вспомнить интеграцию новосибирского «МегаКома», одного из ключевых региональных операторов B2B-услуг (которую возглавил экс-ректор СибГУТИ Валерий Беленький, ранее работавший в «Ростелекоме»). Или покупку DataLine. Другой пример — возвращение в свою орбиту компании «Синтерра», приобретение телекоммуникационных активов группы «Лукойл», в числе потенциальных покупателей которых назывался и «ЭР-Телеком». Или совсем недавний пример — договоренность о покупке разработчика систем управления базами данных PostgresPro: на его приобретение оператор выделил 257 млн рублей.

В реализации поставленных планов «Ростелеком» тоже показал себя хорошо: все запланированные на 2020 год дела удалось завершить в срок или даже раньше. Также в уходящем году были запущены новые проекты, в том числе и самые глобальные. И в них, по словам президента «Ростелекома» Михаила Осеевского, будут активно включаться сибирские предприятия.

«Персона года»: подвинуть «Яндекс»

Основанный в Новосибирске Александром Сысоевым «2ГИС» давно перерос границы бесплатной электронной карты города, которой он был лет 20 назад, но некоторые новые сервисы растущей компании (как цифровые, так и нет) встречали отзывы в стиле «это уже было у «Яндекса». Но с 2020 года компании «2ГИС» открылись возможности, не все из которых сегодня доступны «Яндексу».

Это случилось после того, как в июне было объявлено о сделке между «2ГИС» и Сбербанком. 75% акций сибирской компании было приобретено группой Сбербанка, а основатель «2ГИС» Александр Сысоев после того, как тремя месяцами позже Сбербанк реорганизовался в группу Сбер, вошел в совет директоров. Вся компания была оценена в 14,3 млрд рублей.

При этом «2ГИС» по-прежнему остается «новосибирским» (в отличие от других крупных компаний, сменивших регистрацию на московскую), он сохранил свой бренд и свой менеджмент (в то время как, например, скидочный агрегатор Plazius, купленный Сбербанком, переименовался в SberFood). Сегодня аудитория «2ГИС» превышает 50 млн человек каждый месяц в 11 странах.

Когда COVID-19 вышел за пределы Китая, «2ГИС» в самые тяжелые для бизнеса — особенно малого — месяцы отреагировал и помогал ему всеми доступными ИТ-инструментами. Так, он одним из первых запустил на своей базе сервис поиска нужных лекарств.

Таким образом, «Персоной года — 2020» в сегменте ИТ по версии «Континента Сибирь» становится основатель «2ГИС» Александр Сысоев, который вел свой бизнес 20 с лишним лет и в итоге стал одним из руководителей крупнейшей в стране ИТ-экосистемы.

Приз зрительских симпатий

Одновременно с выбором «Компании года» «Континент Сибирь» проводил голосование на своем сайте. Результаты ниже.

Для участия в голосовании нужна авторизация. Какой из перечисленных телекоммуникационных операторов, на ваш взгляд, в наибольшей степени достоин быть «Компанией года»-2020? Ростелеком (68%)

Новотелеком (10%)

Е-Лайт Телеком (Goodline) (8%)

Orange Business Services (4%)

Авантел (2%)

ТТК (1%)

МТС (1%)

ЭР-Телеком (1%)

Сибирские сети (1%)

МегаКом (1%)

Tele2 (1%)

Yota (1%)

Милеком (1%)

Билайн (1%)

Манго Телеком (0%)

МегаФон (0%)

Загрузка ... Загрузка ...

Оставляйте заявки на вступление в нашу Whatsapp-группу телекоммуникационного бизнеса Сибири, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в этой сфере в регионе.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.