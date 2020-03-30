Сервис 2ГИС запустил поиск лекарств и сравнение цен в аптеках города. Такая возможность появилась для 58 городов. Зона покрытия будет расширяться.
Как поясняют в 2ГИС, опция работает так же, как и поиск других товаров в справочнике. «Если лекарство нужно прямо сейчас — можно поискать по названию и посмотреть, где оно есть в наличии поблизости. Если есть время повыбирать и хочется сэкономить — можно на карте или в списке результатов поиска посмотреть, где лекарство дешевле», — поясняют в пресс-службе компании.
Поиск медикаментов доступен на сайте справочника и в мобильном приложении.
Напомним, что сегодня услугу поиска лекарств и сравнения их цен предлагает целый ряд сервисов, в частности Lekvapteke, “Ютека», «Экми», «Мегааптека» и др.