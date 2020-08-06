Президент компании «Ростелеком» Михаил Осеевский рассказал «Континенту Сибирь» о ходе реализации проекта строительства новой магистрали передачи данных от европейских границ России до Гонконга. Проект обсуждался 5 августа на совещании с участием президента России Владимира Путина.

Напомним, что в апреле 2020 года Михаил Осеевский говорил о том, что в текущем году планируется начать большой проект по строительству новой магистрали от европейских границ России до Владивостока и далее в Гонконг, основную азиатскую точку обмена трафиком. В ходе онлайн-пресс-конференции 6 августа президент «Ростелекома» ответил на вопрос «КС» о том, как обстоит ситуация с этим проектом на сегодня, и какую роль в его реализации будет играть сибирский регион с точки зрения его инфраструктуры.

«Я буквально вчера докладывал об этом проекте президенту России. В своем развитии мы смотрим не только на российский рынок, но и на глобальный, являясь крупнейшим участником международного операторского рынка. У нас много партнеров среди операторов связи. Очевидно, что в связи с ростом количества информации в мире и объемов передачи данных растет запрос на передачу данных из Азии в Европу и наоборот, причем с минимальной задержкой. Это связано с развитием индустриального интернета и 5G. Задержка прямо пропорциональна длине оптического кабеля, соединяющего эти точки мира, и для обеспечения кратчайшего расстояния кабель должен проходить через территорию России. Поэтому мы решили начать проект прокладки мощного высокоскоростного оптического кабеля от западных границ страны до Владивостока, Гонконга и Японии», — отметил Михаил Осеевский.

По его словам, половину мощности линии планируется использовать для передачи информации внутри страны, учитывая рост объемов, а вторая будет предоставлена международным партнерам для передачи из Азии в Европу и наоборот. «Ростелеком» уже приступил к реализации проекта. Первый этап предполагает строительство от границ западной Европы до Москвы. Эта линия будет загружена в первую очередь. «Мы сейчас завершаем финальную часть переговоров с глобальными международными операторами, которые планируют войти в капитал компании (реализующей проект). Кроме нас и международных операторов там будет из крупнейших российских банков, который не только поучаствует в акционерном капитале, но и предоставит долговое финансирование. Проект масштабный, около 40 млрд рублей, мы будем реализовывать его в течение 3 лет. Стройка пройдет по всей стране. На всех участках будем задействовать местные компании, представителей сегмента МСБ, которые работают с нами по самым разным проектам. Для Сибири это возможность поддержать экономику, обеспечить работой тех технических специалистов, которые будут заниматься ее обслуживанием. Проект потребует разного оборудования, оптических кабелей, систем передачи информации. Срок службы кабеля составляет в среднем 20-25 лет. В Сибири есть партнеры, которые наверняка примут участие в реализации проекта», — спрогнозировал Михаил Осеевский, отметив, что проект позволит «Ростелекому» укрепиться на глобальном рынке.

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