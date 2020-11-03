Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily провело контрольные замеры скорости мобильного интернета от разных операторов в разных регионах. Самым быстрым среди операторов в октябре оказался «МегаФон», опередивший другие сети по средней и максимальной скорости передачи данных в два и более раза.

В этом году TelecomDaily расширило спецпроект «Качество связи», включив туда данные своего приложения для измерения интернет-скорости на устройстве пользователя «Мегабитус». Это позволяет получать информацию по сотням городов одновременно в режиме реального времени и сделать отчеты не ежегодными, а регулярными – ежемесячными, ежеквартальными и так далее. С помощью «Мегабитуса» TelecomDaily может определять средний уровень скорости по России, а также в больших городах, где на данный момент проживает большинство пользователей приложения. Это касается не только скорости мобильной передачи данных, но и фиксированных сетей.

Аналитиками была зафиксирована скорость более чем в 20 сотовых сетях (и в нескольких десятках фиксированных), однако приведены показатели только по крупнейшим из них: МТС, «МегаФон», «Вымпелком» (бренд «Билайн»), Tele2, «Ростелеком», «ЭР-Телеком».

Средняя скорость «МегаФона» приближается к 40 Мбит/сек, у замыкающего четверку Tele2 – к 14,5 Мбит/сек. За счет ровных результатов МТС и «Вымпелкома» средняя скорость мобильного интернета по России превышает 20 Мбит/сек.

Средняя скорость передачи данных у «МегаФона» (38,6 Мбит/сек) почти в два раза опережает идущих следом МТС (19,7 Мбит/сек) и «Вымпелком» (18,4 Мбит/сек), у Tele2 – 14,4 Мбит/сек. Таким образом, четыре крупнейшие мобильные сети страны обеспечивают среднюю скорость на уровне 24 Мбит/сек, хотя три из них до нее не дотягивают.

Среди фиксированных операторов лидирует МТС с 67 Мбит/сек, у «Ростелекома» – 55,3 Мбит/сек, у «ЭР-Телекома» – 39,8 Мбит/сек, у «Вымпелкома» – 31 Мбит/сек. Здесь наблюдается значительный отрыв первых двух компаний, которые и дают высокий уровень средней скорости в этой группе – 48,3 Мбит/сек.

Максимальная скорость передачи данных измерялась только для «большой четверки» мобильных операторов; он менее значим, чем средняя скорость, но позволяет оценить технические параметры сети. Здесь также в лидеры вышел «МегаФон», набравший 229,5 Мбит/сек, далее – «Вымпелком» (160,5 Мбит/сек), МТС (94,1 Мбит/сек) и Tele2 (88,4 Мбит/сек).

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