«Ростелеком» в Сибири досрочно завершил второй этап программы «Цифровая экономика»

«Ростелеком» сообщил о досрочном завершении реализации второго этапа федеральной программы «Цифровая экономика» на территории четырех сибирских регионов: в Томской области, в Республике Алтай, а также в Хакасии и Бурятии.

За 2020 год провайдер подключил к скоростному интернету 786 социально значимых объектов — школ, фельдшерско-акушерских пунктов, органов государственной власти, подразделений МЧС, МВД и территориальных органов Росгвардии. Во время первого этапа в 2019 году широкополосный доступ в сеть получили 638 таких объектов на территории Сибири.

«Надежный интернет помогает жителям отдаленных населенных пунктов удобнее организовывать свою работу: учиться онлайн, пользоваться порталом государственных услуг, дистанционно записываться на прием к врачам и просто общаться, — отметил вице-президент, директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин. — Вот почему этот важный проект мы надеемся завершить с опережением сроков, чтобы для жителей Сибири телекоммуникационные услуги стали еще доступнее».

В рамках данного проекта в этом году «Ростелеком» проложил 1 068 километров волоконно-оптических линий связи. Больше всего оптики было построено в Республике Бурятия — 426 км, в Томской области — 360 км, в Республике Хакасия — 217 км, на Алтае — 65 км.

В 2021 году, на заключительном этапе программы «Цифровая экономика», интернетом будет охвачено около тысячи социально значимых объектах четырех сибирских регионов. Всего по итогам 2021 года широкополосный доступ в интернет должны получить 2 447 соцобъектов. Больше всего включенных в проект учреждений насчитывается в Республике Бурятия, там цифровые услуги станут доступны на 1 066 объектах. В Республике Алтай в контракты включено 269 пунктов, в Хакасии — 444, в Томской области — 668.

По оценке специалистов «Ростелекома», непростая работа по прокладке линий связи ожидается в Республике Алтай: большинство оставшихся социально значимых учреждений там находятся в отдаленных населенных пунктах, поэтому строить линии связи придется в условиях сложной проходимости. Высокоскоростные каналы доступа в сеть дойдут и до самых дальних населенных пунктов Хакасии, что станет дополнительным импульсом для развития туризма в регионе.

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