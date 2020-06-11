Сбербанк подписал обязывающие документы об инвестициях в развитие и приобретении контрольной доли 2ГИС. Банк выкупает доли фондов Baring Vostok и RTP Global, прежних внешних инвесторов 2ГИС. По итогам сделки доля Сбербанка и его совместных предприятий составит 75%, основатели и менеджмент 2ГИС сохранят за собой 25% капитала.

Помимо Сбербанка в сделке будет участвовать ООО «О2О Холдинг» (совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group в сфере еды и транспорта), доля Сбербанка составит 72%, доля О2О — 3%. Оставшиеся 25% акций останутся у основателей и менеджеров компании. Оценка 100% долей компании для целей сделки составила 14,3 млрд рублей.

«2ГИС — один из лидеров на рынке геоинформации, одна из крупнейших компаний Рунета, сильный бренд с развитой технологической базой и высокой лояльностью аудитории. Сервисы 2ГИС знакомы миллионам россиян — как физическим, так и юридическим лицам, причем не только внутри страны, но и за рубежом, — прокомментировал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. — Уверен, что синергия c 2ГИС откроет новые возможности для повышения качества жизни наших клиентов и развития экосистемы Сбербанка».

Также он отметил, что работа над синергией и включением 2ГИС в экосистему Сбербанка начнется еще до закрытия сделки, которая ожидается после получения антимонопольного согласования и выполнения отлагательных условий в третьем квартале 2020 года. В совет директоров компании войдут представители как Сбербанка, так и основателей сервиса.

«Мы верим, что партнерство со Сбербанком позволит развивать продукты с большей скоростью и помогать ещё большему числу людей ориентироваться в городах, выбирать лучшие организации и добираться до них, — добавил основатель и акционер 2ГИС Александр Сысоев. — Вместе мы хотим сделать лучшую картографию и навигацию на рынке, которая будет доступна не только проектам экосистемы Сбербанка, но и для всей растущей аудитории 2ГИС, для любых других компаний, которым понадобятся наши технологии».

Интеграция с 2ГИС ускорит развитие различных направлений бизнеса Сбербанка, а также совместного предприятия Сбербанка и Mail.ru Group, таких как: «Сберлогистика», «Сбермаркет», «Ситимобил», Delivery Club, SberFood, «Самокат» и другие.

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