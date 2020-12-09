Вице-спикер Совета депутатов Новосибирска, руководитель фракции КПРФ АНТОН ТЫРТЫШНЫЙ ответил на вопросы «Континента Сибирь» о том, чьи интересы он представляет в горсовете, о последствиях предвыборного «раздела» округов и влиянии «Умного голосования». В интервью депутат рассуждает, нужна ли новая комиссия, даст ли эффект публикация списка должников по аренде земли и в чем практический смысл общения ГС с министром здравоохранения?

В горсовете есть неписанные правила

– Второй секретарь новосибирского обкома Ренат Сулейманов в докладе по итогам сентябрьской избирательной кампании заявлял, что КПРФ остается ведущей оппозиционной силой в стране. Как вы оцениваете результаты выборов в Новосибирске для партии? Какие выводы приходится делать политической организации по следам произошедшего в Новосибирской области?

– Наша партия старается следовать за новыми политическими трендами, которые касаются, в том числе способов ведения избирательных кампаний. Например, мы решили больше внимания уделять работе в социальных сетях. Вы могли заметить наши прямые трансляции, еженедельно в онлайн-режиме выходят передачи Андрея Жирнова. Новосибирский обком КПРФ организовал круглый стол по мусорной реформе, за мероприятием можно было смотреть онлайн. Это и есть конкретные последствия обсуждений и решений, принятых пленумом, об усилении работы в интернете и социальных сетях. На самом деле не все партии готовы и способны это делать. КПРФ может – грамотные специалисты есть, кадровый потенциал позволяет.

– У стратегии более активного использования социальных сетей есть и опасная сторона. Что, наверное, в полной мере ощутила депутат новосибирский депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя. С одной стороны, хорошо, что народный избранник постоянно на связи с населением. С другой – к коммуникациям приходится подходить осторожно, чтобы не убить политическую репутацию.

– У каждого депутата своя аудитория, с которой он коммуницировал в ходе избирательной кампании. Она ждет продолжения общения в интернете и после выборов. Соцсети дают реакцию на высказывания и действия практически мгновенно. Это не то же самое, что раз в месяц выпустить газету, условно говоря, раз в полгода провести встречу с избирателями. Не ответили в течение часа – неправильная интерпретация разлетелась по пабликам, чатам. Поймать информационный шлейф, чтобы его развернуть и исправить впечатление от сказанного, очень трудно. Поэтому работа с соцсетями требует напряженного внимания – к сказанному, к реакции избирателей. Но это нормально. Способствует укреплению связи депутата с аудиторией, дает возможность понять ожидания избирателей и ответить, если вас неправильно поняли, скорректировать свои слова.

– В этом депутатском сезоне некоторые пользователи социальных сетей особенно внимательны к вашим высказываниям на сессиях, в публикациях, в интернете. Вас это как стимулирует? Может быть, возникло желание взять в штат специалиста, чтобы следить за комментариями, которые могут отражаться на вашем рейтинге?

– Марк Твен говорил: любое упоминание, кроме некролога — реклама. Не вижу проблемы. Ну процитировали меня, где-то переврали. Я никого не забанил. Напишу еще раз, что имел в виду. Разные мнения о том, что и как я сказал, – это нормально, режим диалога. Живем в такое время.

– Возвращаясь к теме выводов по итогам избирательной кампании в Новосибирской области, хотелось бы затронуть вопрос о политике компромиссов между ЕР и КПРФ. Больше вреда или пользы она принесла вашей партии? Какая дискуссия идет по этому поводу внутри в обкоме, между депутатами?

– В прошлом созыве представитель КПРФ руководил только комиссией по наказам, сейчас у нас две комиссии – по наказам и по предпринимательству. Не считаю, что мы проиграли, наши интересы не ущемлены.

Стоит учитывать определенные традиции, которые сложились в городском совете. У ЕР большинство – 26 из 50 человек, избранных в горсовет. На сессиях это большинство голосует в основном – все как один, солидарно. Понятно, у этой партии шире возможности при принятии некоторых решений. Не любых, конечно – люди ориентируются на здравый смысл и мнение своих избирателей. Но есть практика, неписанные правила, гарантом исполнения которых выступает фракция большинства. Так что не стоит искать сговоры в вопросах формирования комиссий, избрания председателей депутатских групп и спикера.

– Но сама фракция КПРФ в этом созыве сократилась. К «Умному голосованию» можно относиться по-разному. С одной стороны, оно поддержало Романа Яковлева от КПРФ, у которого фактически не было соперника от ЕР. Но есть и другие представители вашей партии, которые проиграли, и которые во время своей кампании слышали обвинения в предвыборном сговоре ЕР и КПРФ. Их проигрыш можно рассматривать, в том числе, как следствие договоренностей.

– Нет, это следствие другого процесса. КПРФ – основная оппозиционная сила в стране, самая мощная из представленных Госдуме, несет альтернативную левую политическую повестку. ЕР – правую. На том же, либеральном, фланге – Навальный со всеми его группами поддержки. Сам термин «Умное голосование», на мой взгляд, неадекватен. Это банальный обман избирателей, что хорошо видно, если зайти на их сайт. Перед 13 сентября там было написано: берите маски и паспорт, идите голосовать по-умному – против ЕР. Но на выборах в горсовет Новосибирска это означало, по сути, против КПРФ. Команда «УГ» давала определенные фамилии, за которые нужно было отдать голоса. Они аккумулировали часть протеста, отнимая электорат у проигравших в итоге коммунистов. С моей точки зрения, это выглядит как один из способов борьбы либеральных партий против левых.

– Вашему кандидату, поддержанному «УГ», проиграл Олег Сметанин, который шел от ЕР. Проиграли и другие сильные единороссы, тот же Игорь Салов, например.

– Не готов комментировать округа, где не выдвигались депутаты-коммунисты и выиграли представители ЛДПР, как на округе Игоря Салова. Понятно, что в ситуации конкуренции между тремя сильными оппонентами, представители «УГ» отнимают часть протестного электората у кандидатов КПРФ. Поддерживая Марию Лондон, «УГ» оттягивало избирателей Ивана Конобеева, благодаря чему победил Стрекалов из ЛДПР. Поддерживая Степана Сафонкина, они увели часть протестно настроенных избирателей от Валерия Науменко.

– На ваш взгляд, как на предстоящие думские выборы может повлиять ресурс «Умного голосования»? Как эти ожидания отразятся на подготовке, на мобилизации новосибирской КПРФ к избирательной кампании? Или расчет на то, что в 2021 году «УГ» выступит исключительно против ЕР, будет сотрудничать с коммунистами?

– Открыто поддержать единороссов «Умное голосование» не может. Думаю, скорее всего, оно выступит за представителей оппозиционного поля, конкурирующих с КПРФ, чтобы оттянуть электорат и помешать коммунистам пройти в Думу.

– Может быть, что-то зависит от того, каких кандидатов выдвинет КПРФ в Новосибирске?

– Партийных решений по выдвижению кандидатов в Госдуму еще нет, не знаю, кто будет баллотироваться от КПРФ в Новосибирской области. Но в нашей команде много тех, кого люди несколько раз избирали депутатами разного уровня, есть представители КПРФ с опытом работы в федеральном парламенте.

Некоторые решения Локоть принимает только сам

– Как повлияют результаты сентябрьских выборов в Новосибирской области на кадровый состав будущих кандидатов в ГД от КПРФ? Насколько горячо эту тему обсуждают представители обкома?

– В Новосибирской области на текущий момент это не самая горячая тема. Мы больше занимались тем, что анализировали прошедшую кампанию, текущую работу, обсуждали способы повышения эффективности деятельности КПРФ, возможности не отставать от современных трендов.

– Обсуждают ли коммунисты вопрос о будущем кураторе думской кампании КПРФ в Новосибирской области? Из года в год старшим по выборам от партии в Новосибирске остается Ренат Сулейманов. Что-то меняет тот факт, что он потерял депутатский мандат?

– Ведение кампаний – партийные обязанности Рената Исмаиловича. Он второй секретарь новосибирского обкома КПРФ. Понятно, что первый секретарь, мэр Новосибирска, больше сосредоточен на управлении городом.

– Кстати, в интервью «Континенту Сибирь» сам Анатолий Локоть говорил, что без содрогания говорит о моменте, когда перестанет быть лидером новосибирского обкома. Скоро перевыборы руководящих органов. Каковы ваши ожидания, могут кадровые перемены коснуться первых лиц местного отделения КПРФ в преддверии думской кампании?

– Авторитет Анатолия Евгеньевича в партии высок, некоторые решения может принимать только он сам. В этом случае тоже все зависит от него.

– Но новосибирский обком постулирует демократические принципы принятия решений. И Локоть говорит, что вопрос зависит от товарищей по партии.

– Так и есть. Но с формальной точки зрения я рядовой член партии, не вхожу в руководящие органы, поэтому не готов давать свои советы первым лицам.

– Как вы оцениваете помощь в своей кампании и кампании других кандидатов от КПРФ со стороны партийных руководителей, главы предвыборного штаба?

– Я 20 лет занимаюсь выборами, не только своими. Состою в Российской Ассоциации по связям с общественностью (РАСО). Так что свою избирательную кампанию я вел самостоятельно, был начальником собственного штаба, мне помогала команда и актив, с которыми работаю много лет. Что касается других кандидатов, у меня не было возможности глубоко погружаться в ситуацию на остальных округах. Кроме кампании у меня была еще основная работа на предприятии.

– Вы – один из теперь немногочисленных депутатов от КПРФ, избранных по Центральному округу Новосибирска. Эта территория раньше считалась фактически вотчиной КПРФ. По итогам сентябрьских выборов ситуация кардинально изменилась не в пользу коммунистической команды. С вашей точки зрения, мог ли глава Центрального округа, как соратник мэра, сам бывший депутат Заксобрания от КПРФ, повлиять на этот расклад? Его сын, кстати, тоже проиграл кампанию.

– Во время выборов администрация Центрального округа действовала исключительно в рамках закона. Анатолий Локоть – коммунист, но многие сотрудники мэрии, районных администраций по факту – члены ЕР. Губернатор Новосибирской области – секретарь отделения этой партии. Не мог же глава Центрального округа, даже если он представитель КПРФ, оказывать очевидные предпочтения определенным кандидатам. Это сразу вызвало бы вопросы об использовании административного ресурса. В городе сохраняется конкурентная среда, поэтому глава района сосредоточен не на кампании, а на своей основной профессиональной деятельности.

– Не секрет, что в рядах новосибирской КПРФ нет единого мнения по вопросам стратегии избирательной кампании, отбора кандидатов, выборов партийного руководящего состава и так далее. В разноголосице нет ничего плохого, если партийный лидер контролирует ситуацию. Наоборот – дискуссия свидетельство жизни внутри организации. Для вице-спикера горсовета, руководителя фракции этот вопрос, вероятно, тоже приобретает особую актуальность. Не так давно двое новых депутатов от КПРФ подняли в публичном пространстве тему продажи мэрией (которой руководит их партийный лидер) подержанных машин. История привела к смене правил реализации транспорта. Это одно из проявлений деления КПРФ на некие группы: одни – за более спокойное решение проблем, другие предпочитают более активную позицию. Решение придать огласке конкретно эту историю действительно было одобрено на фракции?

– Каждый депутат – личность. Виктор Стрельников, Антон Бурмистров выиграли свои кампании и не нуждаются в том, чтобы старшие товарищи говорили им, что делать. Механизм реализации муниципального движимого имущества не вполне совершенен. Наши депутаты вникли в него, вместе со специалистами мэрии мы разобрались и обсудили способы совершенствования процесса. Принято решение о продаже с торгов. Это позитивный итог.

– Могло такое произойти при старой фракции КПРФ?

– Я же не Ванга, гадать не могу. Одна из функций городского совета – контроль за деятельностью мэрии, за исполнением решений, принятых депутатами. Поэтому не вижу ничего сверхъестественного, что члены нашей фракции, обнаружив несовершенство какого-то механизма, постарались его исправить.

– Какие-то кадровые выводы по отношению к определенным сотрудникам городской администрации могут последовать после этой истории?

– С точки зрения соблюдения закона, формальных процедур нарушений нет. Об этом говорят и результаты внутренней проверки в мэрии.

Не знаю, почему говорят, что я «чей-то»

– В своем тексте с оценкой первой сессии горсовета вы отметили, что некоторых депутатов можно называть независимыми лишь относительно. Вы имели в виду определенных людей, которые на выборах сотрудничали или выдвигались от протестной коалиции «Новосибирск 2020». Но отдельные наблюдатели скептически отзываются и о вашей независимости. В частности, упоминают о связке с Александром Манцуровым. Насколько обоснованно они говорят, что вы являлись или являетесь «его человеком», одним из представителей его интересов в горсовете? Или (уже) необоснованно?

– Человека, о котором вы говорите, нет в составе руководителей или учредителей предприятия, на котором я работал последние семь лет директором по строительству. Я был наемным сотрудником в компании, которая проектирует и строит для разных заказчиков различные здания – торговые, административные. Я не знаю, на чем основаны разговоры, что я «чей-то». Лично моя кампания была не такой дорогой, я ее финансировал из собственных средств. Так что основные мои обязательства – только перед избирателями и партией, которая выдвинула меня в новый созыв.

Антон Тыртышный был директором по строительству и взаимодействию с административными органами в ООО «ВБВ-Техно». Генеральный директор и единственный собственник компании – Владимир Анпилогов. В 2018 году ликвидирована другая компания, которой Анпилогов владел на 66 % – ООО «Энергия Успеха». Остальная доля приходилась на действующую организацию ООО «Евродевелопмент». Директор и один из учредителей этого предприятия – Николай Александрович Манцуров (39%), тезка сына Александра Манцурова. Данные ресурса synapsenet.ru

– Городской совет обновился наполовину. Как вы оцениваете произошедшие в связи с этим перемены? В том числе с точки зрения договороспособности депутатского корпуса. Ощущаете ли, как представитель руководства Совета, какие-то сложности работы с новым составом?

– Я бы не сказал, что новички принципиально меняют атмосферу работы горсовета. Они задают вопросы, ответы на которые остальные депутаты выяснили еще 5, 10, 15 лет назад, в зависимости от опыта. Но есть люди, которым нужно войти в курс дела, разобраться – нормальный процесс. Депутат – это профессия, она требует глубоких знаний об устройстве городского хозяйства. На это требуется время.

– Как, на ваш взгляд, новый созыв повлияет на активизацию принятия решений, которые касаются приоритетов управления городом? Наталья Пинус в прошлом созыве даже судилась, чтобы получить информацию о задолженности застройщиков по аренде земли перед муниципалитетом. Но реальные подвижки мы увидели лишь сейчас, когда состав горсовета обновился. Ростислав Антонов погрозил прокуратурой – мы видим списки должников.

– Не одна Наталья Пинус ставила этот вопрос, могла бы еще пять лет ставить. У горсовета по закону нет соответствующих полномочий, депутаты не могут обязать городскую администрацию опубликовать данные. Нет у нас и полномочий по контролю за тем, как застройщики гасят долги. Это в руках мэрии.

Точные суммы задолженности огласке никто не придаст. Между приятием решения о публикации и самим фактом публикации проходит время, в течение которого информация устареет. Может быть, некоторые застройщики успеют в этот период оплатить долги. Они могут привлечь мэрию к суду за недостоверные данные.

– Сейчас вы профессионально работаете только в горсовете? Или вы нештатный вице-спикер?

– Я работал в частной компании, пока не занял в горсовете оплачиваемую должность. По федеральному закону 10% муниципальных депутатов могут получать зарплату. По решению сессии, это спикер горсовета, три вице-спикера и Дмитрий Колпаков – заместитель председателя комиссии по контролю за исполнением решений вопросов местного значения.

– Как распределяется функционал между вице-спикерами горсовета нового созыва? В плане влияния, объема стоящих перед ними задач. Есть ли отличия от прошлого созыва?

– Распределение полномочий – решение сессии. Я курирую три постоянных комиссии: по местному самоуправлению, а также по наказам и по предпринимательству, которые возглавляют представители КПРФ.

– Повлияли ли на распределение функционала между вице-спикерами итоги выборов в горсовет? В частности, история судебного спора за депутатский мандат между заместителем председателя горсовета Евгения Яковенко и представителем коалиции «Новосибирск 2020»

– Если честно, я не вижу, чтобы повлияло. Евгений Станиславович был вице-спикером в прошлом созыве, остается на этой должности и в этом.

Бюджет и макароны

– Набирает актуальность тема поиска дополнительных ресурсов, источников финансирования, оптимизации бюджетных расходов. Насколько новая комиссия горсовета «по контролю» будет влиять на политику мэрии в плане смены приоритетов в вопросах бюджетных трат?

– Я высказывал свое мнение на сессии. Особого резона в создании отдельной структуры я не видел. Все профильные постоянные комиссии в прошлом созыве в рамках своих полномочий точно также осуществляли контроль за деятельностью определенных структур мэрии. Депутаты, состоящие в них, делали это профессионально, в соответствии со своим опытом и знаниями, опираясь на которые они и выбирали комиссии, в которых работают. Зачем-то мы создали еще одну структуру в горсовете, которая отчасти дублирует функции всех остальных.

– Она может освободить другие комиссии от этих полномочий?

– Не может. Исполнение бюджета, его наполнение, поиск источников – вопрос бюджетной комиссии. Но эти темы поднимаются на всех комиссиях: если речь идет о строительстве школ – на комиссии по соцполитке, если о том, где взять деньги на технику для уборки – на комиссии по городскому хозяйству. В той же комиссии по горхозяйству состоят депутаты, которые погружены в специфику, разбираются в вопросе. Они как контролировали тему ремонта дорог, так и продолжат контролировать. Комиссия, которую возглавил Андрей Гудовский, будет делать то же самое, только менее профессионально. Я не подвергаю сомнению компетенцию председателя. Естественно, Андрей Эдуардович – человек опытный, был заместителем мэра, региональным министром. Но его комиссия фактически наполовину состоит из новоизбранных депутатов, в том числе от коалиции, которые пока имеют довольно слабое представление о городском хозяйстве. Все хотят научить мэрию работать.

– Вы видите за созданием этой комиссии попытку больше контролировать Анатолия Локтя? Может ли структура реально влиять на вопросы позиционирования мэра, его рейтинга, полномочий и так далее? Хотя больше похоже на то, что подобных опасений в КПРФ нет, так как в комиссию не рвутся люди, которые ожидаемо бы защищали позиции городской администрации, главы города. (Интервью состоялось до декабрьской сессии, после которой к комиссии примкнул единственный представитель КПРФ Антон Бурмистров).

– Наличие или отсутствие дополнительной комиссии ни на что не влияет. Если есть такая задача, что мешает сессии не утвердить отчет мэра? У ЕР – большинство, их голосов хватит.

– Возникал вопрос, что комиссия создана специально под Андрея Гудовского? Он шел как независимый кандидат, после избрания вступил во фракцию ЕР.

– Вопрос к ЕР, комиссия создана по их инициативе.

– В целом вы без оптимизма смотрите на перспективы административной реформы, оптимизации аппарата?

– Крупные города становятся заложниками общей системы бюджетной политики. Около 80% всех налогов по области собраны именно в Новосибирске. Региональному центру остается примерно 13 %, остальная сумма уходит в другие бюджеты. С 2010 по 2019 областная казна удвоилась, а городская выросла всего на 50%. При такой пропорции распределения собираемых налогов любой мэр будет для людей плохим, потому что не хватает ни на ремонт школ, ни на уборку улиц.

– Есть предложение перестать разыгрывать из бюджета по 150 млн рублей на мэрские и частные СМИ и направить их на ремонт трамвайных путей.

– Это популистская мера. Разобраться в теме устройства городского хозяйства довольно сложно. Проще раскритиковать бюджет за деньги, которые идут на информирование граждан о работе мэрии. Городская администрация тратит на все работы 50 млрд рублей. Не считаю фатальным направить 0,1% средств на закупку площадей в сторонних СМИ, чтобы донести до людей информацию, куда пошли остальные 99,9%.

Когда я был маленьким, папа собрался покупать «Жигули», мне стало интересно, сколько это стоит. Но сумма, предположим в 8 000 рублей, тогда для меня была абстракцией. Я спросил: сколько можно купить на эти деньги макарон. Папа ответил, что всю квартиру можно ими засыпать до потолка. И мне стало понятнее. Когда при обсуждении статей бюджета я слышу вопросы от некоторых новых депутатов, вспоминаю эту историю. Кого интересует, что 30 млрд рублей пойдет на школы? А 30 млн на содержание агентства новостей мэрии – это, разумеется, для некоторых много. Потому что в макаронах разобраться проще.

– Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов не по первой просьбе, но все же пришел на сессию горсовета. Как вы оцениваете эффект от таких посещений в плане повышения результативности работы системы в борьбе с пандемией? Коронавирус не прекратился, а вопросы медицины в общем-то не входят в компетенцию городских властей.

– Мы из первых уст получили ценную информацию, которой нет в открытых источниках. Наши избиратели задают нам вопросы, мы знаем, что отвечать. Понятно, что здравоохранение, система снабжения лекарственными средствами не выдержали стресс-теста. Не только у нас – во всех регионах страны. Такова бюджетная политика: федеральные власти предпочитают больше тратить на силовые структуры, чем на минздрав, который при возникновении нештатной ситуации начинает сбоить. Проблема не в Хальзове.

– Тем не менее в разгар эпидемии глав региональных минздравов отправляют в отставку.

– И с меня тоже на встречах избиратели пытаются спросить за все, в том числе, за маленькие пенсии. Потому что гораздо проще призвать к ответу того, кто с тобой разговаривает. С Хальзова спросить за происходящее в системе здравоохранения проще, чем с федерального министра и тем более президента. Но замена чиновника никак не решит проблему. В жесткой бюрократической системе мало что зависит от личности. На самом деле глава ведомства может пропасть на три месяца, его функции подхватит зам, бумаги будут двигаться, вопросы решаться.

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