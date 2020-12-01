Мэрия Новосибирска опубликовала список должников по аренде земельных участков

На сайте мэрии Новосибирска появилась информация о задолженности по договорам аренды земельных участков на 1 ноября 2020 года. Список должников возглавил ООО «ДИСКУС-строй», чей долг перед муниципалитетом за аренду земли превысил 100 млн рублей.

На странице мэра Новосибирска Анатолия Локтя в социальной сети Facebook сегодня 1 ноября появилось сообщение: «на официальном сайте мэрии по моему поручению опубликован список должников перед бюджетом Новосибирска по договорам аренды земельных участков. Долги перед бюджетом имеют 543 юридических лица. На 1 ноября долг свыше 1 миллиона рублей имеют 286 организации, в том числе 12 организаций накопили долг свыше 50 млн рублей».

Глава города также отметил, что департамент земельных и имущественных отношений постоянно ведёт работу по взысканию долгов: как путём мировых соглашений, так и через судебные инстанции и приставов. Как можно увидеть из списка должников, порядка 32% из них банкроты – вернуть эти деньги в казну непросто. Ещё с 35% организаций мэрия уже расторгла договоры аренды из-за нарушений условий и будет добиваться оплаты. «Надеюсь, что открытая информация станет стимулом для ответственных компаний и учреждений ускорить процесс погашения долгов перед городским бюджетом», – написал Анатолий Локоть.

В пятерку самых крупных должников (свыше 100 млн руб.), не рассчитавшихся с мэрией за аренду земли, помимо компании «Дискус-строй» также вошли четыре предприятия-банкрота: ОАО НПО «Сибсельмаш», ООО НСК «Авантаж», ООО «Трест 43» и ООО «Доступное Жилье Новосибирск».

Среди семи организаций, задолжавших более 50 млн рублей, ООО «Дискус плюс», ООО «НСК Девелопмент» (по данным сервиса Rusprofile.ru директор Сергей Степанов, учредитель «КОМПАНИЯ С 4», которую также учредил Сергей Степанов) и пять компаний в стадии банкротства: ЗАО «Корпорация СИТЕХ», ООО «АВАНГАРДСТРОЙ», МУП «СоИС», ООО «НСК Девелопмент» (учредители компания с ограниченной ответственностью СПИДИ СТАР ИНТЕРНЕШИОНАЛ ( Гонконг) (75%), Александр Поветьев (25%)) и ООО ПТК «Стройинвест».

Весь список должников можно посмотреть по ссылке https://novo-sibirsk.ru/news/264827/

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