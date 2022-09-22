Комиссия по бюджету и налоговой политике Совета депутатов Новосибирска заслушала отчет об исполнении бюджета города за первое полугодие. Главными положительными итогами депутаты назвали грамотную работу с обслуживанием муниципального долга и рост трансфертов из бюджета области. Главными минусами — «просевшие» доходы от продажи и аренды городского имущества и почти нулевое исполнение отдельных программ.

По словам начальника департамента финансов и налоговой политики мэрии Новосибирска Александра Веселкова, в первом полугодии городской бюджет был исполнен со знаком плюс — профицит по итогам шести месяцев составил около 1,2 млрд рублей. Доходная часть составила 28,67 млрд рублей (47% от плана на год), расходная — 27,57 млрд (42,4%). Он также отметил, что по итогам полугодия агентство «Эксперт РА» присвоило Новосибирску рейтинг RuA — «Стабильный».

Лучше всего, по его словам, бюджет был исполнен по таким направлениям, как охрана окружающей среды, образование, социальная политика, культура, физкультура и спорт. Хуже всего — по направлениям транспорт, энергетика, строительство и архитектура. Но в аутсайдеры они попали не из-за плохой организации, а из-за сезонности ряда работ. Тем не менее, самую низкую готовность на текущий момент показали не они, а программа «Спорт — норма жизни», где, по оценке депутатов, было освоено всего 0,2% средств за полгода.

Главная статья доходов — налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — приросла по сравнению с 2021 годом на 10%. Причины — индексация зарплат бюджетников в октябре 2021 года и вступивший в силу закон о частичной дифференциации налога на доходы (на все, что свыше 5 млн рублей, ставка составляет 15% вместо 13%). Прибавила в весе также упрощенная система налогообложения — за счет тех, кто раньше пользовался единым налогом на вмененный доход. Но на доходную часть именно городского бюджета это повлияло не так существенно.

Неналоговые доходы, несмотря на рост стоимости платных услуг и некоторых других, остались на прежнем уровне — Александр Веселков оценил разницу между первыми половинами 2021 и 2022 годов всего в 50 млн рублей и отметил сохраняющийся тренд на снижение поступления арендной платы за землю и уменьшение продаж объектов недвижимости.

Более подробно эту тему раскрыл аудитор Контрольно-счетной палаты Новосибирска Сергей Ерохин. «Задолженность по арендной плате за земельные участки на сегодняшний день составляет 3,4 миллиарда рублей, — подчеркнул он. — Следует отметить, что, по данным мэрии, из общей суммы задолженности по арендной плате за земельные участки нереальная к взысканию задолженность составляет 2 миллиарда рублей, или 60%».

Всего, по оценке Контрольно-счетной палаты, Новосибирск не может взыскать около 4,6 млрд рублей долгов. Из них 741 млн рублей составляют долги по налогам.

Сам Новосибирск должен намного больше: на 1 июля объем муниципального долга, куда департамент по финансам включил все обязательства — облигационные, бюджетные и так далее, — составил 20,5 млрд рублей. Здесь финансисты мэрии показали хороший результат, сумев в начале года получить краткосрочный бюджетный кредит из федерального казначейства в размере 2,5 млрд рублей на закрытие долга перед банками. Александр Веселков напомнил участникам встречи о том, что за этот период Центробанк шесть раз менял ключевую ставку, задрав ее в конце февраля до рекордных 20%, а затем снизив к 1 июля до 9,5%. Средневзвешенная ставка по банковским кредитам городу в это период оценивается в 7,2% годовых. Федеральное казначейство выделило средства на их замещение под 0,1%.

Кроме того, весной департамент финансов подготовил заявку на бюджетный кредит в размере 5,7 млрд рублей на покрытие кассовых разрывов. И получил его в августе.

Всего за полгода мэрия сумела уменьшить муниципальный долг на 2,3 млрд рублей, снизив долговую нагрузку с 77 до 67% от доходной части.

«Департамент финансов и налоговых сборов сработал виртуозно, мы смогли существенно снизить долг города, а вышестоящие бюджеты выделили средства в повышенном объеме, — прокомментировала отчет депутат Совета депутатов Новосибирска Светлана Каверзина. — Так что выполнение бюджета получилось намного лучше, чем я прогнозировала».

Тем не менее, она обратила внимание Контрольно-счетной палаты на рост задолженности по НДФЛ — по ее словам, с 1 января она выросла на 72,5%. Сергей Ерохин ответил, что это промежуточные результаты, и их стоит оценивать по итогам года, а не шести месяцев.

Председатель постоянной комиссии по бюджету и налоговой политике Совета депутатов Новосибирска, член постоянной комиссии по градостроительству Кирилл Покровский (депутатское объединение «Единая Россия») напомнил собравшимся о том, что на мартовском заседании комиссии по бюджету «многие варианты допускались». «Мы были готовы ко всему, даже к секвестрированию некоторых расходных статей. Однако до этого все-таки не дошло. И мы видим, что бюджет города по сравнению с прошлым годом вырос — как в доходной, так и в расходной части».

По его словам, больше всего в расходной части прибавила статья «Образование» — в первую очередь, за счет ввода новых школ и капремонта существующих. Депутат Светлана Каверзина обратила внимание в этой сфере на разницу в оплате труда между педагогами, работающими по линии департамента образования, и теми, кто работает от департамента культуры. За последний год она стала меньше, но по-прежнему сохраняется.

Александр Веселков отметил, что в текущей обстановке «чужих» денег в доходной части больше, чем «своих». В свою очередь, первый заместитель мэра Новосибирска Борис Буреев высказался, что нет ничего плохого в том, что областной бюджет выделяет городу больше денег. «В конце концов, это и индексация заработных плат, и целевые субсидии, которых в будущем станет только больше».

В заключение депутат Светлана Каверзина предложила для большей наглядности сопоставлять бюджетные показатели не только за последние 6 или 12 месяцев, но и за прошедшие годы тоже — например, за последние три года. Предложение было одобрено.