На 1 июля 2020 года общая задолженность за аренду муниципальной земли в Новосибирске составила более 4 млрд 140 млн рублей. Об этом мэрия Новосибирска сообщила в ответе на запрос депутата Советов депутатов города Ростислава Антонова.

Рост задолженности городские власти объясняют негативными факторами в экономике, последствиями из-за карантинных мер, введенных для сдерживания пандемии коронавирусной инфекции, наличием проблемных объектов (обманутые дольщики), а также увеличением числа арендаторов, в отношении которых введена процедура банкротства.

Задолженность по договорам аренды организаций-банкротов – более 2 млрд рублей. Мэрия Новосибирска попыталась взыскать задолженность через суд, дела переданы в службу судебных приставов для принудительного взыскания. Но так как имущество должников не хватает, чтобы закрыть задолженность, решение судов до сих пор не исполнено.

Задолженность по договорам аренды земельных участков, на которых стоят проблемные объекты, составляет 113,3 млн рублей. Взыскать эти долги мэрии также не удается.

Депутат Ростислав Антонов заявил, что будет требовать обнародовать список должников. «Я буду добиваться опубликования полного списка компаний и лиц должников, а как член профильной комиссии буду выступать против выделения новых земельных участков компаниям имеющим отношение к фирмам-должникам за землю», – сообщил депутат на своей странице в Фейсбуке.

«Континент Сибирь» не раз обращался к этой теме. Еще в 2018 году политолог Александр Парфёнов писал что «перспективы разрешения у этой финансовой проблемы, судя по всему, весьма и весьма призрачные».

«Долг этот за то время, пока Анатолий Локоть управляет городом, вырос более, чем в два раза. Причем широкой общественности структуру долга мэрия предоставить категорически отказывается, мотивируя это тем, что пострадает деловая репутация бизнесменов, набравших городских земель и не оплачивающих аренду. Депутат городского совета Наталья Пинус постоянно судится с мэрией, требуя предоставить списки должников. Суд раз за разом отказывает ей», – отмечал на страницах нашего издания политолог. Однако, по мнению Александра Парфёнова, «опубликовать список должников – обрушить рынок строящегося жилья. Начать изымать участки у строительных организаций – неплательщиков – опять же обрушить рынок строящегося жилья. Банкротить злостных неплательщиков – то же самое».

Как отметил в беседе с «Континентом Сибирь» председатель комиссии по муниципальной собственности Совета депутатов Новосибирска Сергей Бондаренко, в истории с накопившимися долгами за аренду есть еще один нюанс, про который часто забывают. По договору аренды мэрия Новосибирска должна выделить участок земли с инфраструктурой: провести коммуникации и дороги. В реальности же застройщик получает просто голый участок земли. И потом за свой счет строит коммуникации, подключает сети, прокладывает дороги. «И сложилась практика, что застройщик в счет уплаты аренды за муниципальную землю, возводит инфраструктуру, которая должна была строиться за счет муниципального бюджета. Происходит такой взаимозачет. Поэтому задолженность по аренде растет, но она спорна к востребованию. Если застройщики обращаются в суды, они их выигрывают», – рассказал председатель комиссии по муниципальной собственности.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.