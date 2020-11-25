Муниципалитет опубликует список компаний-должников по аренде городских земель. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов Новосибирска.

Как сообщил руководитель департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска Георгий Жигульский, мэрия раскроет список застройщиков, накопивших долги по аренде земельных участков перед муниципалитетом. Об этом чиновник заявил во время заседания комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов Новосибирска 25 ноября.

По словам Георгия Жигульского, публикация сведений о должниках уже согласована с мэром города. Информация станет достоянием общественности уже в ближайшее время, но когда именно чиновник не уточнил.

Напомним, депутаты горсовета и общественники Новосибирска уже не первый год призывают власти раскрыть список должников по аренде муниципальных земель. Депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус неоднократно обращалась в суд с иском к мэрии, в том числе, дошла до Верховного суда РФ.

Ранее, в январе 2017 года, мэрия Новосибирска активно занялась взысканием задолженности за землю и направила судебные иски к ряду застройщиков.

В настоящее время сумма задолженности по земельной аренде перед мэрией составляет более 4 млрд рублей. При этом, по мнению многих депутатов, примерно половина этой суммы невозможна к взысканию.

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