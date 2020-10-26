Достанутся ли проходные места в Госдуму новосибирским коммунистам?

Обсуждение перспектив КПРФ по выборам в Госдуму в Новосибирской области проходит в накаленной обстановке. Упаднические настроения с одной стороны лагеря, с другой – призывы к более наступательной кампании со сменой устоявшихся в предыдущие годы форматов.

С проходными местами туго

Процесс подготовки к формированию партийных списков традиционно проходит в атмосфере напряженных дискуссий. Отдельные активные интересанты от КПРФ в Новосибирской области призывают вести кампанию 2021 по-новому, с привлечением новых лиц. Их рвение разбавляют разговоры в духе: было бы о чем спорить – светит ли вообще хоть одному представителю новосибирской организации КПРФ место в федеральном парламенте?

Обстановка в региональной парторганизации КПРФ по итогам кампании 2020 не способствует подъему партийного духа. Но некогда собирать камни завершившейся политической баталии, когда на горизонте следующие масштабные выборы. При выстраивании стратегии к Госдуме федеральное руководство КПРФ не может не учитывать результаты партийной работы на местах. В Новосибирской области они не блестящие. В Заксобрании, в горсовете областного центра коммунистические фракции сократились (в ЗС с 17 до 13, в ГС с 12 до 8 человек). Из депутатской обоймы выпали авторитетные партийцы, чего стоит проигрыш теперь уже бывшего вице-спикера городского Совета Рената Сулейманова – второго секретаря местного обкома КПРФ и ни много ни мало главы предвыборного штаба новосибирских коммунистов.

Пять лет назад Вера Ганзя взяла один единственный мандат, доставшийся новосибирским коммунистам по итогам выборов в Госдуму, – по партийному списку, в котором регион был объединен с Томской областью. В региональной группе фигурировали восемь фамилий, лишь две из них – и не в первой тройке – принадлежали томичам. Остальные шесть – новосибирцам. Но за год до тех событий в Томскую городскую думу прошел всего один представитель КПРФ, в этом сентябре – в восемь раз больше. То есть, стало столько же членов фракции, что и в Новосибирске.

Не обязательно в 2021-м КПРФ снова свяжет Новосибирскую и Томскую области. Политолог Александр Пожалов отмечает в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь», что группа из одной Новосибирской области – это только один коммунистический мандат в лучшем случае, и то зависит от явки в других регионах. А группа из двух-трёх регионов расширяет поле возможностей до двух списочных мандатов. Он напоминает, что ЕР, например, предпочла в 2016 году объединить Новосибирскую область с проблемной для нее Омской: «Но КПРФ вряд ли так поступит – в Омске у компартии свое сильное отделение. Даже в формате «Новосибирская область плюс Томск» у КПРФ в прошлый раз был только один списочный мандат гарантированно и ещё один полупроходной. Тогда из-за слабого результата по стране и низкой явки в Новосибирске и Томске коммунистам не хватило на второй мандат от региона», – говорит эксперт.

Многие собеседники корреспондента «Континента Сибирь», представляющие новосибирскую организацию КПРФ, считают маловероятным, что первый секретарь обкома, мэр Новосибирска Анатолий Локоть намерен вернуться в ГД. То есть, главный вопрос в том, кому он передаст мандат, даже если возглавит региональную группу. В среде местных партийцев вполне допускают: на этот раз новосибирцам может не достаться проходного места в партсписке КПРФ.

В любом случае, такие решения – это уровень ЦК, переговоров между федеральными политическими руководителями. Сможет ли новосибирский обком успеть на них повлиять, зависит от много, в том числе и от того, какую позицию займет Москва насчет сохранения прямых выборов мэра.

Победа победе рознь

Значение имеют и возможности местного обкома в отборе перспективных кандидатур в том числе с точки зрения финансов – для партии в сложных экономических реалиях это актуально. Спонсоры выжидают, оценивая риски и учитывая опыт коллег. В 2016 году известный новосибирский предприниматель Александр Абалаков мандата не получил. В этом году, по сведениям корреспондента «Континента Сибирь», ему предлагали попробовать вернуться в Заксобрание Новосибирской области, но он предпочитает дистанцироваться от политики. А имена некоторых ресурсных кандидатов, которые рассчитывали на кресло в депутатском корпусе созыва 2020, остались лишь в местных предвыборных списках КПРФ.

Теоретически мандат в ГД компартия может добыть борьбой на округах. Пять лет назад она, правда, не принесла новосибирской КПРФ ни одного одномандатного места в федеральном парламенте. Но тогда минимум один округ был сдан «Единой России» без боя: против нынешнего члена президиума генсовета «Единой России» Виктора Игнатова коммунисты не поставили депутата ГД Веру Ганзю, кандидата с «проходными» позициями. Игнатов, не напрягаясь, обошел члена фракции КПРФ в Заксобрании Романа Яковлева. На данный момент его имя снова фигурирует в числе возможных будущих выдвиженцев по этому округу от КПРФ. К чему местные коммунисты и люди, которые плотно сотрудничают с обкомом, относятся неоднозначно.

Перспективы Веры Ганзи продолжить карьеру в ГД пока туманны. В КПРФ на федеральном уровне она на хорошем счету. Но сама, по крайней мере на словах, не проявляет амбиций и готова к любому партийному решению. Весной этого года Геннадий Зюганов заявлял, что нужно избегать формирования партийной аристократии, которая сидит в ГД и в Заксобраниях по несколько созывов. Этот посыл, кстати, не особо учитывался перед выборами в региональный парламент в этом году. А в Госдуме Вера Ганзя с 2014 года, то есть всего полтора срока.

Некоторые из собеседников «Континента Сибирь», имеющих прямое отношение к новосибирской КПРФ, уверены: договоренность с ЕР в 2016 году, возможно, лишила партию не только мандата, который Ганзя могла взять на округе. Тот размен срезал часть процентов от партийного рейтинга. А победа Романа Яковлева в Заксобрание в этом году могла бы быть более убедительной для товарищей по партии, если бы у него был серьезный соперник. Основным его конкурентом стал кандидат от ЕР Владимир Карпенко, который на предвыборных праймериз занял 5 место с 12 голосами за него.

Например, на соседнем округе в Ленинском районе Новосибирска в Заксобрание от КПРФ избрался Яков Новоселов. Он победил вовсе не «технического» кандидата – опытнейшего и влиятельного экс-депутата Олега Сметанина. По сведениям «КС», имя Якова Новоселова тоже появляется в обсуждениях будущих списков КПРФ. Некоторые участники этих дискуссий продвигают мнение, что нужно внимательнее присмотреться к «новым лицам», которые проявили себя на региональных выборах в конкурентной борьбе. Собеседники приводят в пример кампании в Первомайском и Дзержинском районах. Например, бизнесмен Андрей Любавский от КПРФ выиграл выборы в горсовет Новосибирска у бывшего депутата от ЕР, экс-председателя градостроительной комиссии Дмитрия Дамаева. На округе в Заксобрание победил выдвиженец компартии, представитель строительного бизнеса Виталий Быков. (К вопросу о ресурсных кандидатах).

«Поставим на старую гвардию, результат получим еще хуже, чем раньше. Нужно навсегда запомнить кампанию 2020, чтобы больше никогда не вести ее так бездарно. Чтобы больше никогда она не проходила под такими вражескими баннерами с лозунгами о «Динамичном развитии» с портретами пожилых членов КПРФ», – рассуждает в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» один из новосибирских депутатов.

В незавидном положении

По словам собеседников редакции в числе возможных кандидатов фигурируют имена и других членов КПРФ, которые выдвигались в Госдуму в 2016 году. Андрей Жирнов в этом году проиграл труднейшие выборы в Заксобрание. Его товарищи по партии помнят, что пять лет назад он набрал по округу на выборах в ГД 27 % и уступил Андрею Каличенко от ЕР. Но кампания Жирнова выглядела лучше, чем у остальных трех кандидатов от новосибирской КПРФ. И лучше, чем у главы предвыборного штаба Рената Сулейманова, который набрал 17 % и занял третье место после Максима Кудрявцева (ЕР) и Дмитрия Савельева (ЛДПР). Сулейманов – единственный одномандатник от новосибирского отделения компартии, который занял место ниже второго.

Внутрипартийные позиции Рената Сулейманова, безусловно, пошатнулись. И все же он ближайший соратник первого секретаря новосибирского обкома, мэра Анатолия Локтя. Это имеет значение при принятии кадровых решений. В коммунистических кругах курсируют различные предположения на это счет. В свете довольно туманных думских перспектив обсуждаются варианты – от кресла в ЗС по списку до руководства районной администрацией. Например, некоторые из собеседников «КС» отмечают, что Ренат Сулейманов за много лет депутатства неплохо должен владеть ситуацией в центре Новосибирска. В КПРФ есть место мнениям, что по итогам избирательной кампании КПРФ оргвыводы могут коснуться Сергея Канунникова, главы Центрального округа. Территория включает Железнодорожный, Заельцовский и Центральный районы Новосибирска. Раньше это была фактически вотчина КПРФ в Заксобрании и горсовете с 7 депутатами от КПРФ. В 2020 году мандаты сохранили лишь двое из них – Антон Тыртышный и Вадим Агеенко.

Также в предварительных обсуждениях о кандидатах в ГД есть имя «политического» вице-мэра Новосибирска Артема Скатова. Респонденты «Континента Сибирь» допускают, что речь может идти об округе № 137. В прошлую думскую кампанию по этой территории баллотировался бывший депутат Госдумы Александр Карелин. В следующем году в ГД он не идет, недавно региональные парламентарии делегировали его в Совет федерации РФ.

Для «Единой России» предстоящие выборы в Госдуму не обещают быть простыми. И по этой причине представители КПРФ не питают особых иллюзий, что партийное руководство единороссов могло бы учесть опыт сотрудничества политических организаций в Новосибирской области и «облегчить» компартии возможность заполучить мандат по региону. В 2016 году ЕР пошла навстречу и не выставляла соперников коммунистам Николаю Харитонову (депутат ГД от Краснодарского края), Олегу Смолину (депутат ГД от Омской области), Владимиру Бортко (депутат ГД от Санкт-Петербурга).

Александр Пожалов считает, что речи об освобождённом одномандатном округе именно в Новосибирской области под КПРФ быть не может. «Гарантированно сильных одномандатников у КПРФ (как Смолин в «красной» Омской области) всё-таки нет. Если только Вера Ганзя не вернётся на свой округ. Кроме того, после выборов 2020 года в Кремле и ЕР вполне обоснованного могут опасаться, что открытый «договорняк», когда ЕР никого не выдвинет в Новосибирской области в пользу КПРФ или другой партии, даст лишние шансы кандидатам от «Умного голосования». Ведь в Новосибирске и ряде других округов УГ сработало именно против согласованных кандидатов (тот же Сулейманов), а не только против кандидатов ЕР. Поэтому более реален другой сценарий: если сильные коммунисты смогут сами победить, тогда пожалуйста. Но подыгрывать им никто не будет. В 2016 году до последней недели кампании считалась высоковероятной победа Жирнова», – подчеркивает политолог.

Высокопоставленные функционеры новосибирской КПРФ в незавидном положении. С одной стороны, не все решения зависят исключительно от их личной позиции. С другой, последствия распоряжений, спускаемых сверху, безусловно, отражаются на атмосфере в региональном отделении. Чем ярче энтузиазм тех, кто уверен, что успех на выборах в первую очередь зависит от «верной» стратегии, энергичности новосибирского штаба, тем выше вероятность раскола из-за дискуссий по кандидатам и ведению кампании.

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