Губернатора Иркутской области госпитализировали с коронавирусом

Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева госпитализировали с коронавирусной инфекций. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства 27 октября.

Как сообщили агентству в пресс-службе правительства Иркутской области, состояние главы региона стабильно, однако он нуждается в круглосуточном наблюдении врачей.

О том, что у Игоря Кобзева подтверждена коронавирусная инфекция, стало известно в понедельник, 26 октября. Тогда губернатор сообщил, что хорошо себя чувствует, и продолжил работать на самоизоляции.

Как сообщалось, в октябре коронавирусом массово заболели многие руководители и сотрудники областных и городских администраций в Сибири. Так, на прошлой неделе о подтверждённой инфекции заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв, а до этого – мэры Красноярска и Абакана Сергей Ерёмин и Алексей Лёмин. Также в этом месяце заболели несколько чиновников администрации Кемеровской области, часть из них отправлены в стационары.

В Новосибирске же из-за болезни депутатов отменили заседание комиссии Горсовета, которое должно было состояться 21 октября, а мэр Анатолий Локоть сообщал, что 10% сотрудников горадминистрации к середине месяца находились на больничном по разным причинам.

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