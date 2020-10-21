В новосибирском горсовете отменили заседание из-за болезни депутатов

Заседание комиссии Совета депутатов Новосибирска по городскому хозяйству, назначенное на 21 октября, отменено. Причина – болезнь народных избранников.

Об этом накануне заседания сообщила депутат горсовета Наталья Пинус на своей странице в Facebook.

«Завтра не будет комиссии по горхозяйству в Совете депутатов. Нет кворума. Депутаты болеют», — написала депутат в соцсети.

На предложение перевести заседания в онлайн-формат в комментариях Наталья Пинус ответила, что депутаты могут продолжить дистанционные совещания и после пандемии, а это, по её мнению, нежелательно.

«Я искренне надеюсь, что до этого не дойдёт. А то неровен час, потом эту систему и на мирную жизнь переложим», – написала она.

Между тем, на пресс-конференции в онлайн-формате 16 октября мэр Анатолий Локоть сообщал, что 10% сотрудников муниципалитета находятся на больничном по разным причинам. Он также отметил, что сам недавно прошёл тест на коронавирус, результат оказался отрицательным.

Ранее сообщалось о том, что на повестке совещания Совета депутатов Новосибирска по научно-производственному развитию и предпринимательству 21 октября не заявлена тема о выборе главы профильной комиссии. На первой сессии горсовета главу комиссии так и не назначили, при этом, по информации «Континента Сибирь», произошёл срыв «пакетного соглашения». Согласно договорённости, руководителем совещательной группы должен был стать представитель КПРФ Андрей Любавский. Большинство неожиданно выдвинуло Павла Чернышёва от «Единой России», однако решение по этому кандидату было отклонено.

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