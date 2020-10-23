Ещё один 30-летний мужчина умер от коронавируса в Новосибирской области

В оперативном штабе по наблюдению за распространением коронавируса по Новосибирской области сообщили: 23 октября от инфекции умерло четыре человека. Среди них – мужчина 32 лет. За время второй волны эпидемии это уже второй подобный случай в регионе.

Также от инфекции скончались мужчины 52, 67 и 78 лет. Всего, по данным оперативного штаба, с начала эпидемии в регионе умерло 552 человека.

В оперштабе также сообщили: 23 октября в Новосибирской области заболело 175 человек. Всего же в регионе зарегистрировано 15 861 пациент с диагнозом COVID-19. За сутки выздоровело 98 человек, а всего – 13 451.

Похожие показатели суточного прироста заболеваемости зафиксированы и в соседних регионах. Так, за последние сутки в Омской области заболели 173 человека (всего 14 070). В Кузбассе – 177 человек (всего – 14 004). За отметку в 200 человек по этому показателю перешёл Алтайский край – там за сутки заболело 204 человека (всего 17 510).

Напомним, в октябре в Новосибирской области от коронавируса умер ещё один молодой мужчина, ему был 31 год. В этом же месяце жертвой инфекции стала 25-летняя жительница региона.

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