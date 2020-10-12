Госпиталь ветеранов войн в Новосибирской области начал принимать больных с коронавирусом

Новосибирский областной госпиталь ветеранов войн перепрофилирован в медучреждение для больных с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов 12 октября.

Госпиталь перепрофилирован в инфекционный с 11 октября, сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов на оперативном совещании в правительстве региона.

«Со вчерашнего дня у нас перепрофилирован госпиталь ветеранов войн, куда мы переводим пациентов лёгкой и средней степени тяжести, которым по времени необходимо получать первый отрицательный результата», — пояснил Константин Хальзов.

Глава министерства подчеркнул, что основной объём заболевших приходится на Новосибирск, поэтому больше всего медучреждений перепрофилируют именно там. Сейчас в городе функционируют четыре распределительных центра. Чтобы равномерно распределять нагрузку, их работа чередуется по дням недели.

По оперативным данным на 12 октября, в регионе зарегистрировано 115 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, новых случаев выздоровления – 37 (всего 12 508). Всего заболевших 14 205, в том числе 879 детей. Умерли пятеро (всего 496 человек) – 68-летний мужчина и женщины в возрасте 25 лет, 71 года, 72 лет и 81 года.

Ранее в ковидные госпитали в Новосибирской области перепрофилировали областной кардиодиспансер и больницу скорой помощи №2.

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