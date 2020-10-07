Областной кардиодиспансер и больницу скорой помощи №2 в НСО перепрофилируют в инфекционные госпитали

Областной кардиологический диспансер и больница скорой помощи №2 в ближайшее время будут вновь перепрофилированы в инфекционные госпитали. Такое решение региональный минздрав принял в связи с возрастанием тяжёлых случаев коронавируса и ОРВИ, а также пневмонии.

Количество коек в медучреждениях региона сократилось вдвое, а в среднем пациенты стали лечиться в стационаре не 8, а 16 дней, отмечают специалисты. При этом в министерстве здравоохранения региона подчеркнули: возросшее число тяжёлых случаев было прогнозируемо, а в ведомстве ведётся планомерная работа.

«Все тяжелые случаи ОРВИ мы также госпитализируем, чтобы подтвердить или исключить ковид, таковы текущие стандарты лечения. Чтобы избежать переполненности инфекционных стационаров, министерством здравоохранения Новосибирской области принято решение вновь перепрофилировать в госпитали областной кардиодиспансер и больницу скорой помощи №2. Они начнут принимать пациентов в ближайшее время», – приводит слова заместителя министра здравоохранения региона Елены Аксеновой пресс-служба областного правительства.

По словам главного инфекциониста Новосибирской области Ларисы Поздняковой, с начала лета число больных с пневмонией в регионе увеличилось с 60% до 80%. Больше всего среди заболевших пожилых людей, особенно в возрасте после 65 лет. Кроме того, стало больше пациентов с сопутствующими хроническими заболеваниями. Все они тяжелее переносят коронавирусную инфекцию.

Медики напомнила, что решение о госпитализации пациента принимает врач.

«Мы не госпитализируем пациентов по их желанию. Показания к госпитализации определяет врач поликлиники или скорой помощи. Как правило, это пневмония, которая сопровождается сильной лихорадкой, серьезной дыхательной недостаточностью. В стационаре, под круглосуточным наблюдением, должны находиться, в первую очередь, пациенты, которым требуется кислородная поддержка. Пациенты с легкой или средней тяжестью течения заболевания лечатся амбулаторно, то есть дома, разумеется, под контролем медиков», – цитирует пресс-служба регионального правительства Ларису Позднякову.

Специалисты отметили, что в последнее время выросла нагрузка и на сотрудников скорой помощи. По словам главного врача станции скорой медицинской помощи Ирины Большаковой, за сутки инфекционные бригады обслуживают до 180 вызовов, при этом приоритет у экстренных поводов, когда есть угроза жизни.

«Это пациенты с подтвержденным коронавирусом, которые лечатся дома, и у которых ухудшилось состояние. Это беременные, пожилые, люди с хроническими заболеваниями, так называемые группы риска. Если у пациента, например, проблемы с дыханием, это тоже экстренный вызов, он выполняется в первую очередь», – сообщила пресс-службе регионального правительства Ирина Большакова.

По словам медиков, на инфекционный вызов тратится больше времени, чем на обычный, поскольку врачам необходимо переодеться и обработать машину. Вызовы, не связанные с угрозой жизни, обслуживаются после экстренных, а пациентов без высокой температуры скорая передает в службу неотложной помощи поликлиник.

В минздраве региона напомнили, что в целях профилактики коронавируса и ОРВИ необходимо строго соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, а также по возможности избегать мест скопления людей. Кроме того, специалисты настоятельно рекомендуют при первых признаках ОРВИ оставаться дома и вызывать врача. Медики также призывают сделать прививку против гриппа.

Ранее сообщалось о том, что осенние каникулы в школах Новосибирской области из-за коронавируса могут продлить вдвое.

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