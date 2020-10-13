Тридцатилетний мужчина умер от коронавируса в Новосибирской области

В оперативном штабе по наблюдению за распространением коронавирусной инфекции в Новосибирской области сообщили о пяти смертях от COVID-19 за сутки. К утру 13 октября в регионе скончались четыре пожилые женщины и молодой мужчина.

Согласно оперативным данным на 13 октября, всего в Новосибирской области выявлено 14 319 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе 114 – за последние сутки. 12 603 человека выздоровели, их них за последние сутки – 95.

Пятерых больных с коронавирусом спасти не удалось. В числе умерших – 31-летний мужчина. Кроме того, скончались женщины в возрасте 74 и 79 лет, а также две 67-летние женщины. Всего в регионе с диагнозом «коронавирусная инфекция» умер 501 человек.

Между тем, в Алтайском крае за последние сутки зарегистрировано 170 новых случаев заболевания (всего 15 508 человек), скончались семеро, шесть человек – непосредственно от коронавирусной инфекции (всего 596, 271 – непосредственно от коронавируса), выздоровел 181 человек (всего 13 413). В Кузбассе зафиксировано 176 новых случаев заболевания (всего 12 233), четыре человека скончались (всего 153), 77 выздоровели (всего 8 247).

Напомним, днём ранее в числе умерших от коронавируса в Новосибирской области оказалась 25-летняя девушка.

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