Минимальная цена лекарства от коронавируса составила более 11 тысяч рублей за упаковку. На сегодняшний день в аптеках Новосибирска можно приобрести препараты как по рецепту врача, так и без него.

Одобренные ранее Минздравом РФ к широкой продаже препараты для лечения от COVID-19 поступили в аптеки Новосибирска. Так, по данным сервиса Lekvapteke препарат «Коронавир» есть на сегодняшний день в наличии в 15-ти аптеках города, «Арепливир» — в пяти.

Средняя стоимость упаковки «Коронавира» из 50 таблеток составляет 11900 рублей. Эта цена была рекомендована производителем – холдингом «Р-Фарм». Однако в Новосибирске можно найти лекарство по цене ниже рекомендованной. В целом – в диапазоне от 11550 до 12508 рублей.

Как уточнили корреспонденту «Континента Сибирь» в нескольких городских аптеках, «Коронавир» поступил в продажу три дня назад и уже пользуется спросом покупателей. Однако продают его не всем желающим.

«Люди приходят, спрашивают. Но мы многим отказываем, потому что препарат продается строго по рецепту из-за побочных эффектов. Таким образом, у нас за эти дни лекарство приобрел пока только один человек. Думаю, многие аптеки берут все эти препараты «на пробу» из-за цены. Например, «Арепливир» мы вообще заказывать не стали, поскольку посчитали, что он выходит дороже – в нем меньше таблеток, а цена, рекомендованная производителем – выше. Хотя действие препаратов аналогичное», — рассказали в одной из аптек, отметив, что сделали на препарат «Коронавир» наценку 150 рублей к закупочной цене. Таким образом, продавцы уложились в рекомендуемую изготовителем цену 11900 рублей.

Препарат «Арепливир» демонстрирует меньший разброс цен в аптеках Новосибирска. Лекарство продается от 12320 рублей (цена рекомендована производителем. — Ред.) – до 12324 рублей, 34 копеек. Упаковка содержит 40 таблеток.

Хотя в большинстве аптечных пунктов препараты от коронавируса продают строго по рецепту или направлению врача, некоторые продавцы предлагают их купить со склада под заказ – без рецептов. Заказ можно забрать в тот же день, а хранится он в аптеке в течение трех дней.

Напомним, что ранее генеральный директор холдинга «Промомед» Андрей Младенцев объяснил высокую цену на препарат от COVID-19, однако представитель фармрынка и депутаты Государственной думы от Новосибирской области назвали цену неподъемной для большинства жителей региона.

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