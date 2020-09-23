В конце прошлой недели производитель лекарства от коронавируса «Арепливир» назвал рекомендуемую цену препарата для продажи в аптеках. Она составила 12320 рублей. Эта цифра вызвала много вопросов, в том числе среди читателей «Континента Сибирь». Редакция обратилась за разъяснениями к представителю фармацевтической отрасли и узнала позицию депутатов Госдумы от Новосибирской области по этому вопросу.

По мнению исполнительного директора Ассоциации фармацевтических организаций Новосибирска Эдуарда Майера, история с ценообразованием препарата «Арепливир» демонстрирует явное использование ситуации с COVID-19 монополистами фармацевтического рынка. Он провел аналогию с многократным завышением цен на маски в начале пандемии, когда спрос на них в стране резко возрос.

«Пахнет монополией. Доминирующие на рынке фармацевтические компании, вероятно, пытаются обернуть ситуацию себе во благо. Напомню, как изначально на волне коронавируса взлетели цены на маски. И теперь их продажа приносит большую прибыль, созданы заводы. То же самое сейчас происходит и с лекарствами от коронавируса», — заметил в разговоре с «Континентом Сибирь» Эдуард Майер.

Депутат Госдумы РФ от Новосибирской области Вера Ганзя также заподозрила в установленной цене на препарат корыстный интерес производителя. Депутат даже призналась, что изначально не поверила информации о стоимости препарата и решила удостовериться в этом через свои каналы.

«Цена запредельная! Подозрения такие, что кое-кто просто хочет нажиться. И в нашей стране, к сожалению, всё может быть. В том числе и такая нажива на ситуации, на обстоятельствах. Но если будет доказано, что себестоимость препарата такая, как представляет производитель, то тогда нам надо будет голову ломать, где брать деньги, чтобы эту цену компенсировать для больниц и граждан», — отметила «Континенту Сибиь» Вера Ганзя.

Однако Эдуард Майер уверен, что себестоимость препарата «Арепливир» не может быть такой высокой, как представляет производитель. И назвал этому несколько причин.

«Во-первых, препарат от коронавируса производится в России. Если бы он ввозился из-за границы, тогда ничего не скажешь. Во-вторых, препарат не уникален и ничего особо сложного из себя не представляет. И срок патента у него давно истёк. Те препараты, которые сейчас выпускают в России — копии японского «Фавипиравира». Проведенные в стране восходящего солнца клинические испытания этого лекарства показали его весьма скромную эффективность у больных с COVID-19. Возможно, наш производитель что-то изменил в формуле, как-то её модифицировал, но у меня остаются большие сомнения, насколько эффективность этого препарата будет выше настойки прополиса?» – задается вопросом спикер.

Напомним, накануне председатель совета директоров фармкомпании «Промомед» Петр Белый объяснил высокую цену препарата «Арепливир» тем, что он «реально спасает жизни», и государство не вкладывалось в его разработку и клинические испытания.

Однако Эдуард Майер призывает скептически относиться к подобным объяснениям. Он уверен, что фармкомпании-производители в России просто теряют чувство меры.

«К сожалению, для фармрынка это не редкость. Во всём мире производство лекарств – самый прибыльный бизнес: маржа может достигать сотен и даже тысяч процентов. Приведу пример с американской фирмой «Пфайзер», разработавшей в свое время знаменитую «Виагру». Ее производство стоило копейки, а продавать таблетки стали поштучно с маржой более 1000%. Бедные мужчины! Этого даже старик Маркс не мог предвидеть в своем «Капитале», — отметил эксперт, — Недаром, и в Новосибирске сейчас аптек в несколько раз больше, чем нужно людям».

При этом Эдуард Майер уверен, что производителю вряд ли удастся заработать на препарате, ведь мало кто из россиян будет покупать лекарство от коронавируса по таким ценам в аптеках. Поэтому он допустил, что для «Промомед» установленная цена — это «проба пера», он увидит низкий спрос и уменьшит цену.

«Известно, что основная группа риска заболевания – пенсионеры, пожилые люди с небольшими доходами. Вряд ли они найдут средства на такую дорогую покупку. По-видимому, спрос может коснуться той части населения, у которой сформировался стойкий страх по поводу заболевании. Это доверчивые люди со слабой психикой — те, кто смотрят телевизор в масках и не снимают их на улице, сидят дома на самоизоляции и соблюдают на 100% все рекомендации. Но, как минимум, половина населения трезво оценивают обстановку», – считает эксперт.

Решить проблему с непомерно завышенными ценами на жизненно важные лекарства со стороны фармкомпаний, по мнению Эдуарда Майера, сегодня под силу только правительству.

Об участии государства в дотировании жизненно необходимых лекарств, в свою очередь, напомнила Вера Ганзя. По ее мнению, если людям будет не под силу покупать препарат, то для снижения затрат граждан и лечебных учреждений большие деньги потянутся из госбюджета.

Похожей точки зрения придерживается и депутат Госдумы РФ от Новосибирской области Максим Кудрявцев. Он в беседе с корреспондентом «Континента Сибирь» также резко раскритиковал высокую цену на отечественный препарат от коронавируса и уверил, что проблема не останется без внимания народных избранников.

«Хорошо, что появился эффективный отечественный препарат, и он будет в широком доступе. Но согласен, что его цена сейчас неподъемная для большинства граждан. Многодетным, пожилым гражданами он будет просто не доступен. Ситуация для нас новая, но мы будем искать возможности на нее повлиять. Обсудим дальнейшие действия с коллегами по Государственной думе на заседании комитета по здравоохранению в ближайшее время. Думаю, здесь нужно будет и антимонопольную службу подключать», — уверен депутат.

При этом Максим Кудрявцев предположил, что со временем цена препарата может уменьшиться — когда будет отлажено его производство в промышленных масштабах, или на рынок выйдут новые производители аналогичного лекарства.

В любом случае, применение препарата в стационарах, уверил депутат, будет бесплатным для больных. А для амбулаторного лечения пациентов из групп риска депутаты рассмотрят возможность льготного приобретения препарата в аптеках.

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