В новосибирских аптеках появились баки для просроченных лекарств

В трёх филиалах «Новосибирской аптечной сети» установили специальные баки, куда горожане могут утилизировать просроченные лекарства. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии 12 апреля.

Использование баков для просроченных лекарств проходит в рамках акции «Утилизируй правильно».

Контейнеры установлены в филиалах «Новосибирской аптечной сети» на Титова, 1 (филиал №70), Красном проспекте, 81 (филиал №198) и на Демакова, 20 (филиал №237). По словам председателя комитета охраны окружающей среды мэрии Новосибирска Марии Сидоровой, в случае востребованности такого решения баки для утилизации медикаментов будут установлены по всей сети.

К утилизации в установленных баках принимаются стеклянные пузырьки, тюбики из алюминия и пластика, упаковки от таблеток и капсул – как с препаратами, так и без них, свечи, шприцы, капли, антибиотики, болеутоляющие и гормональные средства. Не принимаются электронные и ртутные градусники, органические и пищевые отходы, а также бытовые и электрические приборы.

Напомним, в середине марта муниципальная аптечная сеть признала дефицит лекарств в Новосибирске.