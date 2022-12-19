В конце прошлой недели жители Новосибирска стали жаловаться на нехватку в аптеках ряда антибиотиков, которые обычно применяются при респираторных заболеваниях – и этим вопросом заинтересовался губернатор Андрей Травников, который задал прямой вопрос минздраву и минпромторгу на оперативном совещании правительства 19 декабря.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов заявил, что запасы в медицинских учреждениях есть и их хватит как минимум на три месяца. Что касается аптек, там спрос взлетел, прежде всего, на препараты используемые для самолечения: противовирусные, жаропонижающие и так далее.

По словам заместителя главы регионального минпромторга Максима Останина, сегодня запас антибиотиков на складах новосибирских аптек составляет 86 тысяч упаковок, что на 5% ниже уровня предшествующей недели. «Прямо сейчас готовится к отгрузке еще порядка 270 тысяч упаковок, – заверил он. – В ближайшие дни ожидается поставка 103 тысяч».

В то же время он отметил, что ситуация действительно требует повышенного внимания, поскольку за последние дни недели взлетел спрос на лекарства, не связанные с сезонностью – прежде всего, это детские лекарства, а также препараты на основе амоксициллина, например «Амоксиклав» и «Аугментин». Это подтвердили все крупнейшие аптечные сети города и области.

«Мы уже не один раз переживали ажиотажный спрос на отдельные наименования, поэтому задача минпромторга перед новогодними праздниками создать повышенный запас, и задача медиков – активнее информировать граждан о том, что самолечение вредно», – подытожил Андрей Травников.

Всего, по данным минздрава, за неделю в Новосибирской области было зафиксировано 31257 заболевших ОРВИ и 136 случаев гриппа – и эти цифры продолжают расти.

Весной, напомним, новосибирские аптечные сети уже столкнулись с исчезновением с прилавком ряда лекарств. Тогда дефицитом стали инсулиносодержащие препараты.